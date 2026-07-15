Xuxa apontou que, apesar de não cobrar datas, fala com a filha e o genro, o cantor João Lucas, quase diariamente sobre esse desejo - (crédito: Reprodução/Instagram)





Xuxa não esconde para ninguém que possui o grande sonho de se tornar avó. A apresentadora, que é mãe de Sasha Meneghel , de 27 anos, confessou que costuma falar com a herdeira sobre o fato diariamente.

"Sem dúvida nenhuma, minha filha é meu maior sonho. O que falta para conquistar ainda? Coisas que a gente não compra com dinheiro. Falta eu ter meu neto e minha neta. Falta eu ver minha filha muito feliz e viver agarrada com Ju e meus bichos", contou ela, em entrevista à revista Quem.

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A Rainha dos Baixinhos apontou que, apesar de não cobrar datas, fala com a filha e o genro, o cantor João Lucas, quase diariamente sobre esse desejo. "Falo quase diariamente com a Sasha e com o João sobre isso. Sem impor data nem nada, mas apenas digo que a minha vontade de ser avó é muito grande", assumiu.

Xuxa contou que se imagina uma avó "babona" e que vai fazer de tudo pelos netos. "Acho que vou ser aquela avó babona que vai fazer tudo por ele, por ela, por eles ou por elas", disse.

O texto Xuxa revela que conversa quase todos os dias com Sasha sobre netos foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.