João Donato ganha homenagem de Donatinho em série musical

Donatinho leva clássicos de João Donato ao programa O novo sempre vem, apresentado por João Marcello Bôscoli. Exibido na TV Cultura e no canal da Trama no YouTube, o episódio inédito vai ao ar nesta terça-feira (14/7). O tecladista carioca dá continuidade ao legado do pai, que morreu em 2023, em decorrência de pneumonia.

Entre as canções que serão interpretadas estão Gaiolas abertas, De toda maneira e A rã. Donatinho terá a companhia de Doug Bone (trombone), Mayara Almeida (sax), Milton Pellegrini (baixo), Thiaguinho Silva (bateria), Pacato (percussão) e Tom Silva “Pacatinho” (percussão).

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Donatinho desenvolveu uma linguagem própria e uma estética vintage, mais próximas do pop dançante e da música eletrônica, com uso de sintetizadores e pianos elétricos. Essa assinatura musical está presente nos trabalhos solo, nos dois álbuns lançados em parceria com João Donato e em colaborações com Paralamas do Sucesso, Fernanda Abreu, Gilberto Gil, Djavan e Sly & Robbie.

O episódio é o quadragésimo segundo da série musical que vai ao ar toda terça-feira, às 23h30, com reprise no domingo (19), às 22h, na TV Cultura. Após a primeira exibição, fica disponível no aplicativo Cultura Play e no canal Trama TV no YouTube, com conteúdos extras. O Novo Sempre Vem é uma produção da Trama e conta com o patrocínio do Bradesco.





Serviço

O novo sempre vem, com Donatinho, nesta terça-feira, às 23h30, na TV Cultura.