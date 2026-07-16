Humorista relembrou que foi ameaçado de morte após uma esquete que ridicularizava a milícia e a polícia do Rio de Janeiro - (crédito: Reprodução/Globo)





Fábio Porchat, em entrevista ao Conversa com Bial, nesta terça-feira (14), o humorista relembrou que foi ameaçado de morte após uma esquete que ridicularizava a milícia e a polícia do Rio de Janeiro, com o grupo Porta dos Fundos.

"E falando brincando, o que é louco. Olha como a comédia é tão potente e forte! A gente faz uma piada e a pessoa fica tão mexida com isso que ela joga bomba e ameaça de morte", disse.

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João Vicente de Castro, que também participou da entrevista, comentou sobre uma abordagem policial cheia de ameaça. O policial me parou, olhou o carro e pediu minha mochila. Encurtando a história, ele ficou ali duas horas comigo e, no final, falou: Se eu fosse da velha guarda, você não sairia daqui hoje.

Imagina isso, eu indo brincar com a minha filha, de 2 anos de idade, na pracinha e com um segurança ao lado. Foi uma época muito tensa!, contou Gregório Duvivier.

O texto Fábio Porchat diz que já foi ameaçado de morte: Louco foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.