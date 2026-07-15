V Fest Lira encerra com mostra prática aberta ao público

O V Fest Lira encerra seu ciclo de formação cultural com a “Festa Julira”, uma mostra prática aberta ao público neste sábado (18/7). O evento gratuito apresenta o trabalho desenvolvido pelos alunos de oficinas de produção, cenografia, iluminação, sonorização e gestão cultural.
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A festa acontece das 15h às 22h, no estacionamento ao lado do Teatro Oficina Perdiz, na 710 Norte. A estrutura, ambientação, operação técnica e logística são conduzidas pelos próprios participantes das oficinas, que aplicam na prática os conhecimentos adquiridos.
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Quem visitar o evento verá o resultado de um processo de aprendizado construído desde o início do festival, em 6 de julho. Os alunos assumem funções reais na realização de um evento cultural aberto à comunidade.
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“A Festa Julira é o momento em que os participantes assumem o protagonismo”, afirma Naiara Lira, responsável pelo festival. Segundo ela, é uma oportunidade de transformar conhecimento em experiência e fortalecer novos profissionais para o setor.
Programação da Festa Julira
O evento terá apresentações musicais, bingo, correio elegante e comidas típicas para toda a família. As atrações confirmadas são:
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15h: DJ Tróia
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16h: Baile Maisinha
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18h: Flor Furacão
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20h: 3 Candangos
O festival continua até 31 de julho com a abertura da exposição “Tudo Preto”, que celebra o centenário da estreia do espetáculo da Companhia Negra de Revistas. A mostra também resulta do trabalho desenvolvido nas oficinas.
Realizado pela Lira Produções Socioculturais, o V Fest Lira conta com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF).
Festa de Encerramento das Oficinas
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Data: 18 de julho (sábado)
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Horário: das 15h às 22h
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Local: Estacionamento ao lado do Teatro Oficina Perdiz (SHCGN 710 Norte, Bloco E – Brasília/DF)
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Entrada: gratuita
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.