V Fest Lira encerra com mostra prática aberta ao público

Aulas e palestras contribuíram para a formação dos participantes do V Fest Lira, que encerra atividades com a Festa Julira - (crédito: Divulgação)

O V Fest Lira encerra seu ciclo de formação cultural com a “Festa Julira”, uma mostra prática aberta ao público neste sábado (18/7). O evento gratuito apresenta o trabalho desenvolvido pelos alunos de oficinas de produção, cenografia, iluminação, sonorização e gestão cultural.

A festa acontece das 15h às 22h, no estacionamento ao lado do Teatro Oficina Perdiz, na 710 Norte. A estrutura, ambientação, operação técnica e logística são conduzidas pelos próprios participantes das oficinas, que aplicam na prática os conhecimentos adquiridos.

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Quem visitar o evento verá o resultado de um processo de aprendizado construído desde o início do festival, em 6 de julho. Os alunos assumem funções reais na realização de um evento cultural aberto à comunidade.

“A Festa Julira é o momento em que os participantes assumem o protagonismo”, afirma Naiara Lira, responsável pelo festival. Segundo ela, é uma oportunidade de transformar conhecimento em experiência e fortalecer novos profissionais para o setor.

Programação da Festa Julira

O evento terá apresentações musicais, bingo, correio elegante e comidas típicas para toda a família. As atrações confirmadas são:

15h: DJ Tróia

16h: Baile Maisinha

18h: Flor Furacão

20h: 3 Candangos

O festival continua até 31 de julho com a abertura da exposição “Tudo Preto”, que celebra o centenário da estreia do espetáculo da Companhia Negra de Revistas. A mostra também resulta do trabalho desenvolvido nas oficinas.

Realizado pela Lira Produções Socioculturais, o V Fest Lira conta com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF).

Festa de Encerramento das Oficinas

Data: 18 de julho (sábado)

Horário: das 15h às 22h

Local: Estacionamento ao lado do Teatro Oficina Perdiz (SHCGN 710 Norte, Bloco E – Brasília/DF)

Entrada: gratuita

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.