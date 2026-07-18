Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (18/7)

Data estelar: Urano e Plutão em trígono.

É evidente que as “forças do mal” são muito bem organizadas, porque exploram o medo para preservar o domínio, e o ser humano sem confiança nos mistérios da Vida, que não se exercita nas práticas espirituais de aproximação ao Divino, por inércia prefere se agarrar ao que é evidente, ou seja o medo, do que apostar no que dependa de sua boa vontade.

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Como resultado, na época atual parece que “as forças do mal” prevalecem e que a retidão caiu em desuso na humanidade, mas acontece que nem tudo que é importante é evidente, ao contrário, o que é mais valioso é invisível aos olhos humanos, ou não é verdade que a alma, nossa existência invisível, é mais valiosa do que nossa aparência?

O aspecto de Urano e Plutão é a garantia de que o detalhe invisível, que não faz força nem intimida, continua governando o planeta.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Não é que você deva sempre tomar a iniciativa, mas se achar que pode dar um empurrão para que as coisas aconteçam e as pessoas fiquem espertas, não hesite, siga em frente. Alguém tem de mexer no vespeiro, não é?

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

É tudo diferente do que você um dia imaginou e as coisas não vão retroceder, ficarão mais complicadas à medida que o futuro se aproximar. Cabe a você se adaptar da melhor forma possível e tirar proveito, dentro do possível.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Muitas coisas mudaram e muitas mais ainda mudarão, porque a perspectiva é de sua vida se renovar e entrar num caminho sem volta, que promoverá relacionamentos mais complexos, porém, mais produtivos também. É por aí.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e que desvia sua atenção daquilo com que você realmente gostaria de se envolver. Melhor não resistir nem se distrair, porque quanto mais rápido resolver, melhor para você.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Ainda que você continue encontrando resistência da parte das pessoas que precisariam concordar e agregar forças para tudo ser solucionado, evite tomar isso como um mau sinal. Está tudo indo bastante bem.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Foque no progresso material e espiritual e não se desanime porque as coisas ainda estejam bastante distantes de suas pretensões. O caminho é longo e sinuoso, porém, é o caminho, e você está decididamente nele. Em frente.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Para você aproveitar o que a vida tem a lhe oferecer agora, é imprescindível assumir uma postura mais atrevida, motivada pelo espírito de se aventurar por terrenos que, até agora, pareciam arriscados demais. Em frente.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Por mais delicados que sejam os temas que se levantam para você atender, procure enfrentar para dar conta, porque empurrar tudo a um futuro incerto em que você teria melhor disposição seria uma manobra equivocada.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

É totalmente possível construir relacionamentos produtivos nesta parte do caminho, por isso, apesar de você ter se decepcionado bastante com parcerias anteriores, mesmo assim é interessante fazer novas apostas.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Para você se adaptar bem a tudo que de novo anda acontecendo, e ocupando tempo e espaço de seu cotidiano, é fundamental haver boa vontade em seu interior, senão tudo será mais difícil do que o necessário.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

No fim, você fará o que tiver vontade e não o que as circunstâncias e pessoas parecem querer obrigar. Sua vontade há de prevalecer, sem necessidade de haver conflitos para que isso aconteça. Melhor não.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Agora, em vez de perguntar o que o céu poderia fazer por você, a pergunta mais importante consiste em você saber o que você poderia fazer para engrandecer o céu com sua presença, melhorando todos os relacionamentos.