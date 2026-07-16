



L7nnon usou o seu perfil nas redes sociais para falar da gravidade do uso da pornografia em um vídeo impactante para os seguidores.

"Tua imaginação vai virar um abismo tão profundo E quando eu falo isso, olho para você e me vejo", começou.

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"Pornografia vicia e destrói seus desejos. As pessoas de onde eu venho tiram foto até com o carro que eu piloto. E, para eles, eu vivo em outro mundo. Já entendi que meus versos têm que ter conteúdo. Eu falei de iate, só que depois do hiato se aprende muito. Não é sobre ostentação. Minha intuição é outro assunto. Crianças, parem de consumir conteúdo adulto. Adultos, parem de produzir o mesmo", reforçou.

O rapper ainda frisou que não quer da lição de moral a ninguém. "Costumo dizer que todo papo que eu quero passar para alguém, ele serve primeiramente para mim. Até porque eu não entendo mais da vida que ninguém, eu não sou mais evoluído que ninguém", disse.

O texto L7nnon faz forte desabafo sobre vício em pornografia: Abismo foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.