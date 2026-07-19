Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (19/7)

Data estelar: Marte e Saturno em sextil; Lua cresce em Libra.

Se o reino espiritual não fosse real, nós por aqui não teríamos uma existência invisível lado a lado de nossa presença evidente e formal, a qual é identificada por números como RG e CPF enquanto a realidade da alma, por não poder ser catalogada nos moldes da civilização é posta em dúvida e tratada como uma metáfora.

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Todos os milagres emergem da realidade invisível da alma e são administrados pelas entidades que compõem o reino espiritual que, contrariando a lógica da civilização, agregam um fator de incentivo para que nossa humanidade nunca perca a motivação de continuar procurando e construindo um relacionamento saudável com a alma e o reino espiritual.

O poder material é apenas a metade da história, e não a metade mais importante, atributo que é inerente somente ao poder espiritual.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Mantenha o rumo firme em quaisquer negociações em que tiver de se envolver nesta parte do caminho, tomando o cuidado para não atropelar ninguém, já que isso seria desnecessário. Firmeza não é sinônimo de hostilidade.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Procure ser firme em suas atitudes para defender seu terreno, mas cuide para que isso não se transforme em hostilidade, principalmente do tipo dissimulado, que se expressa através de ironias e piadas de mau gosto.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As pessoas seguirão seus passos, para o bem ou para o mal, assim são as coisas. Seria sábio você aproveitar essa liderança acidental que caiu no seu colo para conduzir seus interesses a uma condição mais estável.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Aquilo que você faria de imediato seria bom amadurecer um pouco mais, porque provavelmente essa ação não seria estritamente necessária. Há momentos em que é fácil confundir seus desejos com as reais necessidades.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Incentive as pessoas a manter a bola em jogo, sem se acomodar na expectativa de que elas sabem o que fazer e que seriam maduras o suficiente para seguir em frente sem você as monitorar de perto. Monitore.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Os sacrifícios e apostas que você fez devem começar a render frutos, apesar de terem demorado tanto que já parecia que tinha sido tudo em vão. Nada disso, as coisas continuam se desenvolvendo bastante bem.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Mantenha o foco e a lucidez, porque muito provavelmente as pessoas lhe darão a deixa que faltava para você fazer suas intervenções sem medo de criar situações constrangedoras, mas sem tampouco deixar de dizer o necessário.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Agora é propício juntar os cacos e tentar remontar o quebra-cabeças existencial, para sua alma poder jogar melhor nos próximos tempos, se orientando pela urgente e útil necessidade de consolidar bons relacionamentos.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Mesmo que as decisões que as pessoas colocam em marcha venham de encontro com suas expectativas, procure aceitar temporariamente os fatos para ver quais são os resultados, porque tendem a trazer bastante benefício.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Promova ordem e organização nos assuntos do dia a dia, para não ter de se ocupar com esses assuntos menores nos próximos dias, em que haverá questões de mais vulto para você se ocupar. Preserve a organização.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Siga em frente com seus intuitos, mas você vai ter de abrir passagem com determinação e força, mesmo que para algumas pessoas isso pareça uma expressão de hostilidade. Agora é propício que seus desejos prevaleçam.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Gaste estritamente o necessário, contendo seus desejos e caprichos, porque nesta parte do caminho seria propício você tomar medidas de segurança, promovendo estabilidade e a consolidação de seus recursos.