Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (20/7)

Data estelar: Júpiter em trígono a Netuno e oposição a Plutão.

(Des)graças ao curto entendimento de nossa humanidade, a ideia de monoteísmo destinada a unificar a consciência resultou no antagonismo sanguinário sobre a interpretação de que Deus mereceria ser o único e, pior ainda, no entendimento profano de que o único Deus que une toda nossa humanidade é o dinheiro, ao qual todos prestam reverência.

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Não é a ideia de unificação que está equivocada, é nossa humanidade que se agarra à ignorância em vez de se lançar mais atrevidamente ao futuro de unificação de todos os credos e entendimentos para promover bem-estar, alegria e prosperidade a todos.

Compreendemos vagamente que somos todos semelhantes, mas na prática entendemos que há uns que são mais semelhantes dos que os outros, e não há nada parecido com progresso espiritual enquanto continuarmos assim.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Aposte suas fichas em continuar em frente com suas pretensões, porque ainda que a oposição aos seus planos fique mais acirrada, o tempo atua ao seu favor e só isso importa. Faça ouvidos surdos às críticas. Em frente.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Aquilo que é sentido é também pressentido, porque o futuro é tão real quanto o presente e o passado, porém, não fomos educados a pensar assim e, por isso, muitas informações preciosas acabam sendo desconsideradas.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Para tirar bons frutos de tudo que anda acontecendo agora, é importante você preservar o dinamismo, a despeito de que em alguns momentos seja difícil perceber se algo positivo estaria mesmo acontecendo.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Está tudo em marcha, porém, você precisa se dedicar com mais afinco a amarrar as pontas soltas que impedem o progresso. De vez em quando parecerá que nada dá certo, mas com o tempo você perceberá o progresso.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Os sinais de boas mudanças já se fazem sentir e sua alma os recebe como sensações apenas, mas que são suficientes para tornar o coração sereno, agregando a certeza de que o tempo das dificuldades está terminando.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

O progresso é lento, porém, seguro. É importante que você aceite as condições de velocidade que o destino lhe impõe agora, porque assim você deixará de dar murro em ponta de faca e aproveitará o que seja interessante.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Mesmo que você não consiga convencer todas as pessoas necessárias a se juntar aos seus planos, continue articulando alianças e, também, ficar de olho nas pessoas que potencialmente se converteriam em adversárias.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Em vez de esperar que aconteça algo maravilhoso que mude o cenário de forma positiva, se prepare para você fazer acontecer o que seja de seu agrado, porque mesmo que não haja sucesso, haverá avanço substancial.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O cenário se amplia e começam a surgir propostas interessantes, porém, você precisa selecionar com muito discernimento a que prestar atenção, porque ainda há muita bobagem misturada às coisas importantes.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Para promover o progresso do que seja interessante a você será necessário fazer bastante sacrifício, porque apesar de estar tudo aí, disponível, também está disperso e precisa ser reunido com bastante atenção.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Os momentos sombrios se cobrem de argumentos e justificativas para se sustentarem, porém, ao mesmo tempo surgem lindas oportunidades que tornam o cenário luminoso e cheio de esperança. Aposte suas fichas nisso.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Mesmo que nada esteja no lugar que você acharia preferível, em vez de resmungar e criticar em silêncio, procure se capitalizar com os acontecimentos, ainda que alguns desses sejam considerados adversos pela sua alma.