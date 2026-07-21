Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (21/7)

Data estelar: Júpiter e Urano em sextil; Lua quarto crescente em Libra.

Enquanto os procedimentos universais dos quais nossa humanidade é uma expressão e instrumento apontam ao objetivo da unificação, para maior progresso e bem-estar de todos os reinos, a individualidade humana se agarra a interesses mesquinhos e egoístas que apontam ao lado contrário, a divisão e a discórdia produzida por esse estado de coisas.

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Capacidade intelectual e emocional para perceber a glória da unificação não falta a nossa humanidade, o que falta é boa vontade para transcender o autocentramento egoísta e adentrar, por própria vontade, na dimensão dos relacionamentos altruístas.

Essa transcendência não é obstaculizada por uma conspiração reptiliana, mas pela preguiça que nossa humanidade apresenta toda vez que se trata de evoluir e de se aproximar intencionalmente ao Divino.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Aquilo que infundir entusiasmo e alegria em você há de ser priorizado, mesmo que para isso você tenha de se envolver nos perrengues que as pessoas apresentam. Sua alma está próxima do momento de se libertar.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Para que tudo saia de acordo com seus intuitos será necessário fazer manobras que em outras épocas teriam sido inaceitáveis, mas como as coisas mudaram muito, é melhor você também mudar e se adaptar ao tempo atual.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

O dinamismo desta parte do caminho anuncia um tempo de realizações pequenas, porém, múltiplas. Esse é um cenário muito favorável ao seu tipo de atuação, você vai conseguir tirar bons frutos deste momento.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Foque sua atenção e prática na tentativa de amarrar todas essas pontas soltas que impedem o progresso ansiado, agora é o momento certo para se dedicar a isso. Por mais difícil que pareça, está tudo em marcha e disponível.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O cenário é complexo, mas você está de posse de instrumentos e pessoas que ajudarão a transcender este momento e ir na direção daquilo que tem sido tão difícil resolver. As dificuldades estão finalizando. Em frente.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

O tempo está ao seu favor, tenha isso em mente toda vez que se encontrar diante da angústia de não ver nada do que lhe interessa se desenvolver direito. O tempo está ao seu favor, e há males que só vêm por bem.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Algumas pessoas que hoje em dia são tidas como aliadas podem tranquilamente se converter em adversárias, e no tempo atual os sinais dessa transformação já começam a se manifestar. É bom ficar de olho nisso.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Progredir não é uma dinâmica que deva ser medida pelos resultados, mas por você desfrutar do processo como se fosse o destino mais importante. Há coisas interessantes acontecendo o tempo inteiro. É assim.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As verdades que você tem em mente expressar cairão como um balde de água fria nas pessoas, porém, quando a vontade é posta em marcha é difícil perceber outra coisa que não seja a ação e o alívio que resulta dela.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Evite dar por garantido o que quer que seja, este é um momento que requer muita atenção de sua parte, porque apesar de estar tudo disponível, ainda requer um tanto de sacrifício para ser reunido direito.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Por mais que ainda haja inúmeros perrengues para você administrar, se agarre da inefável certeza de que há ventos favoráveis soprando e que esses conduzirão sua alma a um cenário bem melhor do que o atual.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As coisas se acertam, mas de um jeito completamente diferente do que você imaginava, e isso há de ser encarado com leveza e alegria, porque se você ficar resmungando em silêncio perderá de vista os benefícios.