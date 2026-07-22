Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (22/7)

Data estelar: Sol ingressa em Leão.

Se nossos corpos mental, emocional e físico fossem transparentes se revelaria a glória da Vida de nossas vidas, interconectada com tudo e todos, integrando a magnificência da Vida Una que circula objetiva e subjetivamente através do infinito e do infinitesimal simultaneamente.

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Essa glória que ansiamos e que está ao alcance de todos depende apenas de o quanto nos dedicamos aos exercícios que treinam e consolidam a eterna aproximação ao Divino e todos os efeitos que essa provoca.

Evoluir nessa direção, em nosso caso humano, depende menos do que nos acontecer e mais do que nós façamos acontecer com nosso empenho. Assim, deixaríamos de perguntar ao céu o que pode fazer por nós e começaríamos a viver tendo em mente o que nós podemos fazer para engrandecer o céu que nos oferece firme apoio.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Em vez de fazer planos para um futuro delicioso, comece a viver isso aqui e agora, de imediato, porque se ficar esperando por condições melhores do que as atuais, provavelmente só acontecerá isso, você ficar esperando.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Aquilo que você pretende pode parecer exagerado aos olhos de outrem, mas se na sua alma fizer sentido, não há alternativa senão a de seguir em frente e, na melhor das hipóteses, você provar que está todo mundo errado.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As conversas são promissoras, porém, continuam sendo conversas, promessas de mundos e fundos que podem ser conquistados, porém, se ninguém toma as iniciativas pertinentes nada acontecerá. A bola está com você.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Agarrar-se às questões de ordem material é necessário às vezes, porém, quando as pessoas começam a avaliar os relacionamentos baseados nessas questões, aí a coisa complica bastante. Há valores subjetivos também.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Diferenciar com sabedoria os desejos e as necessidades fará você não se meter mais em encrencas que não levam a nada, porque sua capacidade de seleção estará aguçada e, também, porque você se poupará de dores de cabeça.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Evite se preocupar com que tudo demora mais do que o desejável, porque o tempo não é seu inimigo. Ao contrário, o tempo é seu aliado mais importante, é o ingrediente que faz amadurecer os bons planos. Em frente.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

No mundo dos relacionamentos sociais é onde mais se sente o estado atual do mundo, porque as pessoas ressuscitaram medos que pareciam superados para sempre, e o medo é sempre um sinal de distorções e traições.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Fazer tudo direito para que os resultados sejam auspiciosos não é algo que possa resultar de planejamento apenas, há também um fator caprichoso que chamamos de sorte, e que nesta parte do caminho está ao seu favor.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Se você percebe tudo com uma amplitude de visão que as pessoas não possuem, então recai sobre suas costas a responsabilidade de tentar esclarecer melhor o panorama a essas pessoas, mesmo que elas resistam a isso.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Sem atrevimento não haverá avanço algum neste momento. Tudo que se apresenta a você na atualidade tem cara de desafio, porque atrai sua alma a um terreno que lhe é desconhecido, porém, que ela deseja experimentar.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A importância que certas pessoas estão assumindo em sua vida não vai em detrimento da independência e autonomia que sua alma necessita desenvolver. O caminho pode ser trilhado em companhia e independência simultaneamente.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Sua importância na vida se mede pela eficiência e carinho com que você se envolve nas mínimas questões do dia a dia, fato que aos olhos de outrem pode não parecer grande coisa, mas que para o céu é de grande valor.