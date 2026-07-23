Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (23/7)

Data estelar: Mercúrio inicia afastamento da Terra.

O humor é a válvula de escape para suportarmos o ridículo de sustentarmos com rigor e severidade as formas da língua, as etiquetas e protocolos da sociedade, a moral rígida que determina o bem e o mal e tantos outros constrangimentos que apequenam a glória espiritual de nossa humanidade.

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O humor se contrapõe de forma saudável à violência, que também é uma resposta a esses constrangimentos e opressões, mas que em vez de aliviar promove ainda mais opressão.

Quando o humor seria exagerado, passando dos limites do aceitável? Essa é uma pergunta que não admite respostas fáceis, porque quem se ofende com o humor o ataca com legítima honra, enquanto quem pratica o humor possui uma maneira de ver as coisas que, também, com legítima honra, lhe serve para navegar bem por entre os constrangimentos da civilização.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Continuando a ser você da forma mais espontânea e inocente possível, a magia da vida continuará também acompanhando você. É preferível sair da casinha da normalidade do que se adaptar ao que não lhe convém.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A vontade de fazer algo para melhorar o mundo não há de ser descartada como se fosse produto de idealismo impossível de realizar. Ao contrário, leve muito a sério essa vontade, porque é o início de um caminho.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

É propício você circular à vontade no meio social, porque as oportunidades irão surgindo através das pessoas com que você entrar em contato. O próximo capítulo será o de selecionar as pessoas com que se relaciona.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Os assuntos delicados com que você precisa lidar nesta parte do caminho precisam ser tratados com ousadia, porque se ficar tentando saídas lógicas e pertinentes, sua alma vai ficar a cada dia mais enredada.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Relacionamentos não hão de servir para você se esconder da vida, ao contrário, é através desses que sua alma há de adquirir uma visão cada vez mais ampla dos acontecimentos, pois, é assim que as pessoas crescem juntas.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Procure não se assustar com a complexidade do cenário com que você precisa lidar a maior parte do tempo, porque sua alma está totalmente capacitada a dar conta do recado. Encare tudo com alegria e leveza.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Uma boa parte das pessoas de seu círculo entrou numa espiral de desespero e será difícil elas saírem daí, porém, há outras pessoas que não apenas saíram como também adquiriram maior esclarecimento. Se aproxime delas.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Os grandiosos objetivos que sua alma persegue hão de ser temperados com um tratamento carinhoso e atencioso da infraestrutura cotidiana, porque se isso faltar, o grande caminho se verá comprometido. É por aí.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

É desnecessário quebrar a cabeça tentando encontrar uma sequência lógica para tudo que acontece, porque neste momento do mundo o desvario tomou conta da realidade, e a maior parte das coisas carece de lógica.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Para sua alma e corpo se sentirem seguros e confortáveis é importante você não ficar esperando que as circunstâncias mudem e melhorem, porque assim você iria passar a maior parte do tempo esperando. Só isso.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A diversidade de acontecimentos é tamanha que sua alma tem a sensação de se perder num labirinto cheio de possibilidades, mas que dificulta a escolha lúcida e certa. Não se preocupe, tudo isso se resolverá.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Continue confiando nos mistérios da vida, porque a construção do seu destino utiliza esse ingrediente com bastante frequência, apesar de que a mente lógica tenta fingir que isso não deva ser assim. Tudo é como é.