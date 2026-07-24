Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (24/7)

Data estelar: Netuno e Plutão em sextil.

O céu vai muito bem, mas como nós, por aqui, não nos fundamentamos mais no céu, que é o firmamento, e consideramos na atualidade que o horizonte terrestre seja mais confiável e estável do que o céu, existimos dentro de parâmetros estreitos, quando poderíamos ter o Infinito e a Eternidade como parâmetros de nossa navegação.

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O céu vai muito bem, e para irmos nós por aqui tão bem quanto o firmamento precisamos apontar mais alto do que hoje em dia, época em que todo conhecimento elevado foi banalizado e transformado em quinquilharia.

Potencialmente, temos acesso a tudo, mas se não nos treinarmos a fazer as perguntas certas, investigando a Vida em vez de matarmos a curiosidade com fofocas e notícias falsas, continuaremos prolongando a agonia mortal que sofremos por preferir a ignorância ao conhecimento.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Apesar das críticas, se você continuar apostando na espontaneidade de ser você a maior parte do tempo, em vez de representar os papéis que a sociedade demanda, as coisas continuarão também indo da melhor forma possível.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Evite gastar muito tempo resmungando porque as coisas são diferentes do que um dia imaginou que seriam, porque mesmo que seja assim, se você fizer um esforço para se adaptar, desfrutará de boas condições.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Selecionar a dedo as pessoas que você permite se aproximar mais é um ingrediente importante da construção do seu destino atual, porém, apesar disso, também é importante socializar com todos, porque trazem oportunidades.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Pensar é inevitável, porém, pensar bem não é algo que aconteça espontaneamente, é preciso se dedicar a isso. Enquanto esse estado mental não acontecer, tome você a iniciativa e faça acontecer algo para passar o tempo.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As pessoas que fizerem você ampliar sua maneira de enxergar a vida e os acontecimentos hão de ser preferidas por você daqui para frente, porque se os relacionamentos não servirem para melhorar, então não servem para nada.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A vida mansa, com tudo em ordem e progredindo, não é uma fantasia que sua alma seja incapaz de conquistar, é uma verdade que acena a você do futuro, e o futuro é tão real e dominante quanto o passado e o presente.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Não é bom dividir as pessoas nem muito menos promover discórdias, porém, nesta parte do caminho você precisa selecionar direito as pessoas de seu círculo mais próximo, se aproximando mais daquelas que andam esclarecidas.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

As questões da rotina não podem ser negligenciadas, muito especialmente quando a alma anseia grandes realizações, porque essas não se sustentariam por muito tempo se você não tiver uma vida cotidiana ordenada.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A imaginação não faz nada acontecer, porque ela é o acontecimento em si mesmo. O que faz com que a imaginação aconteça de forma concreta é o atrevimento de colocar em marcha, de forma prática, o imaginado.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Há coisas que acontecem, mas não é bom você depender dessas. É melhor sua alma se tornar independente das circunstâncias e, em vez de esperar acontecer, tomar as iniciativas pertinentes e fazer acontecer. É por aí.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Procure deter a voragem de pensamentos que tenta solucionar as questões que, por enquanto, só merecem ser experimentadas e depois, com mais tempo, você perceberá sem esforço o que merece ser consolidado e o que, descartado.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Nos momentos mais delicados de sua vida, o mistério da vida sempre fez acontecer o que parecia impossível, e isso não é necessariamente um milagre, apenas parte dos procedimentos do Universo. E você nele.