Museu Nacional recebe debate sobre digitalização de acervos

Parte da programação do #ConectaMuN, projeto realizado pelo Ministério da Cultura, a Roda de Conversa Petrobras #ConectaMuN — Digitalização do Acervo, Arte e Novos Acessos à Cultura, vai discutir como a tecnologia pode ampliar o acesso à arte sem perder de vista a preservação da memória. O encontro, gratuito e aberto ao público, será realizado nesta sexta-feira (17/7), às 16h, no Museu Nacional da República. A iniciativa promove a digitalização integral do acervo do Museu e desenvolve ações voltadas à preservação, acessibilidade e democratização do acesso ao patrimônio artístico brasileiro.

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A roda de conversa propõe uma reflexão sobre o papel das tecnologias na preservação da memória e na ampliação do acesso aos bens culturais. Entre os temas que serão debatidos estão a documentação de acervos, os processos de digitalização, os desafios da preservação digital, a acessibilidade, as experiências interativas e as novas formas de aproximação entre museus e sociedade.

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Além da digitalização de aproximadamente 1.500 obras do acervo, o projeto contempla exposições, plataforma digital, catálogo impresso e digital, ações educativas e recursos de acessibilidade, consolidando uma iniciativa voltada à preservação da memória e à democratização do acesso à cultura. De acordo com a coordenadora geral do projeto, Taís Castro, a digitalização representa uma oportunidade de ampliar a relação entre o patrimônio artístico e a sociedade. "Digitalizar um acervo não significa apenas criar uma cópia digital das obras. Significa ampliar as possibilidades de pesquisa, preservação e acesso, permitindo que mais pessoas se conectem ao patrimônio artístico brasileiro", afirmou.

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O encontro contará com a participação da curadora Renata Azambuja, do diretor do Museu Nacional da República, Paulo Vega, do produtor executivo Arthur Gonzaga, do arquiteto e expógrafo Gero Tavares, além dos convidados Manoel Oliveira, Jean Peixoto, Eduardo Meirelles, Henrique Marinelli, Lucas Gehre e Gabriel Pedruco, profissionais que atuam em diferentes áreas relacionadas à preservação do patrimônio, tecnologia, arquitetura, produção cultural e comunicação.

Serviço

Roda de Conversa Petrobras #ConectaMuN - Digitalização do Acervo, Arte e Novos Acessos à Cultura

Amanhã, às 16h, no Museu Nacional da República. Entrada gratuita.