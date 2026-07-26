Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (26/7)

Data estelar: Sol e Plutão em oposição.

Imagine uma vida sem sentir medo. Conseguiu imaginar? É certeza que não, porque nós, os humanos, não temos capacidade de chegar com nossa imaginação a um estado de ser desprovido dos constrangimentos e limitações que o medo nos impõe.

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É o medo um castigo preventivo que as divindades nos impõem para nos manter pequenos? Se assim for, o medo é um invento eficiente, porque mesmo as pessoas que se expressam destemidamente, acabam sendo pequenas pela maneira grotesca com que pretendem não sentir o medo.

O medo realmente nos previne de ir além de nossas capacidades, ou é uma forma inteligente de ocultar o poder imenso que poderíamos resgatar, caso consigamos transcender o que nos apequena? O medo é um aviso para nos deter ou um convite para ir além?

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Procure pessoas novas para se relacionar, pessoas que tragam consigo uma visão melhor da realidade. Dentre as pessoas antigas com que sua alma se relaciona há algumas que devem ser preservadas, muitas outras descartadas.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Encerrar-se em seu lugar de segurança e conforto pode ser uma boa estratégia para os momentos em que a ansiedade aperta a garganta, mas não há de se converter num hábito cotidiano, senão sua alma perde as oportunidades.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

O futuro do mundo oferece todas as justificativas para sua alma concluir que é preocupante, mas a despeito dessa lógica a mente continua se lançando à aventura de se expressar e de procurar boas oportunidades de progresso.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Procure fazer suas movimentações financeiras com prudência e astúcia, sem se deixar convencer pelos argumentos que exploram o medo a respeito do futuro, porque apesar de poderem ser reais, não afetariam você.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Identifique com lucidez seus temores, para não ser surpreendido por esses imaginando que se os ocultasse ficaria livre de sua influência. A lucidez com que você tratar seus temores é a melhor arma contra essa influência.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

As boas coisas que sua alma pressente não são fantasias, apesar de parecerem. Acontece que são tão distantes da realidade atual que são tidas como fantasias inalcançáveis, mas não são. O destino começa no pressentimento.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As pessoas cobiçam, esta é uma realidade indiscutível, e não haveria problema com isso não fosse que a cobiça adota tons dissimulados, e aí a coisa vira perigosa, porque você não sabe quando os sorrisos são sinceros.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

A saída é em direção ao futuro, porque mesmo que você não consiga se desvincular do passado, dados os erros cometidos, mesmo assim daria para avançar na direção de objetivos maiores e melhores. A saída é o futuro.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

É tentador ficar criticando tudo que de errado acontece por aí, mas esse exercício não agregaria nada positivo a sua vida. Melhor você continuar apostando em visualizar o futuro com esperança e alegria. Aí sim!

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Aposte suas fichas em fazer dar certo o que seja mais arriscado, porque assim você evitaria se acomodar no que está ao alcance de sua mão, se motivando a atuar com mais atrevimento na construção do destino.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Só você sabe o tamanho dos sacrifícios que anda fazendo, mas se você imagina que a coisa está mais fácil para outrem, observe melhor, porque anda todo mundo com as vísceras apertadas de tanta ansiedade. É assim.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Manter tudo em ordem, apesar de não apreciar demais o exercício, é uma forma eficiente de manter o medo e a ansiedade sob controle. Faça isso a despeito de parecer uma obsessão, porque o medo está sempre à espreita.

*Estagiária sob supervisão de ...