Tony Ramos faz declaração inesperada sobre papel em 'Quem Ama Cuida'

Ator afirmou que sente por satisfeito diante da raiva manifestada pelo público ao seu papel - (crédito: Reprodução/Globo)





Tony Ramos abriu o jogo sobre a recepção do público sobre seu personagem, Otoniel, da novela Quem Ama Cuida, da Globo. Na trama, o ator veterano interpreta o avô de Adriana (Leticia Colin), que apesar de ser um homem bom, não lida bem com a sexualidade do neto, Mau Mau (João Victor Gonçalves).

Em entrevista à revista Caras, o artista afirmou que sente por satisfeito diante da raiva manifestada pelo público ao seu papel que, para ele, é o resultado de uma meta "cumprida".

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"Que ótimo"

"Que bom que as pessoas estão com raiva, é um ótimo sinal. Está cumprindo a função. Como ator, a mensagem chegou. Agora, como o cidadão chamado Antônio, é um outro homem, né? Um homem que nunca teve preconceito, o discurso é outro. Mas que bom que desperta essa revolta, ira, incômodo", destacou Tony Ramos. O ator ainda destacou os traços da personalidade dura do personagem, que é retratada da realidade de milhares de pessoas.

Ele foi criado em outra época. É querer demais de um homem de classe média baixa, que, de repente, vire um filosófo contemporâneo. Isso ele não é. Aos poucos, daí vem o valor didático, sem ser chato, que a novela pode ter, de mostrar a transformação dele, avaliou Tony.

O texto Tony Ramos faz declaração inesperada sobre papel preconceituoso em Quem Ama Cuida: Que ótimo foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.