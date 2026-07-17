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NOVELA

Tony Ramos faz declaração inesperada sobre papel em 'Quem Ama Cuida'

Ator veterano surpreende ao comemorar ódio do público contra seu personagem

Ator afirmou que sente por satisfeito diante da raiva manifestada pelo público ao seu papel - (crédito: Reprodução/Globo)
Ator afirmou que sente por satisfeito diante da raiva manifestada pelo público ao seu papel - (crédito: Reprodução/Globo)

Tony Ramos abriu o jogo sobre a recepção do público sobre seu personagem, Otoniel, da novela Quem Ama Cuida, da Globo. Na trama, o ator veterano interpreta o avô de Adriana (Leticia Colin), que apesar de ser um homem bom, não lida bem com a sexualidade do neto, Mau Mau (João Victor Gonçalves).

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Em entrevista à revista Caras, o artista afirmou que sente por satisfeito diante da raiva manifestada pelo público ao seu papel que, para ele, é o resultado de uma meta "cumprida".

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"Que ótimo"

"Que bom que as pessoas estão com raiva, é um ótimo sinal. Está cumprindo a função. Como ator, a mensagem chegou. Agora, como o cidadão chamado Antônio, é um outro homem, né? Um homem que nunca teve preconceito, o discurso é outro. Mas que bom que desperta essa revolta, ira, incômodo", destacou Tony Ramos. O ator ainda destacou os traços da personalidade dura do personagem, que é retratada da realidade de milhares de pessoas.

Ele foi criado em outra época. É querer demais de um homem de classe média baixa, que, de repente, vire um filosófo contemporâneo. Isso ele não é. Aos poucos, daí vem o valor didático, sem ser chato, que a novela pode ter, de mostrar a transformação dele, avaliou Tony.

O texto Tony Ramos faz declaração inesperada sobre papel preconceituoso em Quem Ama Cuida: Que ótimo foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 17/07/2026 09:19 / atualizado em 17/07/2026 09:24
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