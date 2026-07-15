Sabrina Sato relembra época do Pânico e diz: "Eu era muito sem noção"





Sabrina Sato abriu o jogo e relembrou o período em que integrou o time de repórteres do Pânico na Band.

Em entrevista à influenciadora Mari Menezes, a apresentadora refletiu sobre o começo de sua carreira, ao qual definiu, com bom humor, de que sua "noção" só veio com a chegada da maternidade.

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"Eu era muito sem noção"

"Eu já fui mais [louca]. Eu acho que a maternidade me ajudou a dar uma centrada. Eu era muito sem noção, eu não tinha noção de perigo. Quando eu virei mãe, eu comecei a ter mais medo de morrer, entendeu?", explicou Sabrina Sato.

Durante sua passagem pelo Pânico, ela participou de desafios extremos. Atualmente, a japa mais querida do Brasil é uma das referências da moda brasileira, e destacou a principal característica do país. "Eu acho que o mais legal da moda brasileira é essa mistura toda. Essa mistura de cores, de materiais. Acho que é isso que faz a moda brasileira", afirmou.

O texto Sabrina Sato relembra época do Pânico e admite: Eu era muito sem noção foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.