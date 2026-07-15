Chico Simões leva projeto 'Mamulengo circuladô' a estados do Norte

Chico Simões, fundador do Mamulengo Presepada, leva o teatro popular de bonecos para quatro estados da região Norte entre julho e agosto. Parte do projeto Mamulengo circuladô, o mestre bonequeiro apresenta oito aulas-espetáculo gratuitas no Acre, Rondônia, Amapá e Roraima ao lado das musicistas Anna Göbel e Layza Almeida.

O grupo apresenta o espetáculo O romance do vaqueiro Benedito nos dia 24 e 25 de julho, no Espaço Cultural Tapiri, em Porto Velho, às 20h; nos dias 8 e 9 de agosto, na Usina de Arte João Donato, em Rio Branco, às 17h; em 20 de agosto, na Escola Estadual Luiz Cadete e, no dia 21, Espaço Circular Malokômbia, em Cantá, às 16h.

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O trio finaliza a programação com apresentações em Macapá. Em 27 de agosto, o espetáculo vai para a Escola Quilombola Estadual Daniel de Carvalho, às 11h, e, no dia 28, para a Escola Quilombola Estadual Professor David Miranda dos Santos, às 15h.

O espetáculo acompanha a fuga de Benedito, da esposa Margarida, que está grávida, e do Boi Estrela da fazenda do Capitão João Redondo. Na cidade, buscam abrigo entre a população, mas o Capitão persegue todos que o contradizem. A Cobra Grande e outros bichos aparecem para proteger o grupo e a criança nasce entre lutas e celebrações.

“Eu brinco dizendo que a apresentação do mamulengo é a mesma há mais de 40 anos e, ao mesmo tempo, nunca se repetiu. Porque uma brincadeira de mamulengo necessariamente tem que incorporar os elementos do momento presente, do lugar onde ela está sendo apresentada e para quem ela está sendo apresentada”, conta Chico Simões.

Ao final das apresentações, os artistas promovem uma atividade interativa para compartilhar os bastidores da peça, a tradição do mamulengo e conteúdos sobre educação patrimonial e a importância da cultura popular no Brasil. “Na verdade, somos nós, atores, que fazemos teatro e a gente gosta de mostrar isso para o público e também deixar que o público experimente. Quem quiser experimentar, não é colocar um boneco na mão e brincar com ele. É um jogo, o boneco é um veículo”, explica Simões.

Criado em 2024, o projeto Mamulengo circuladô já passou por oito cidades do Sudeste e do Sul e, pela primeira vez, chega ao Norte. “Esses bonecos que a gente herdou de uma tradição precisam avançar, no sentido de caminhar para mais longe, para que mais pessoas se interessem por continuar brincando com eles”, diz. “Eles são uma riqueza necessária, então, fazem parte dessa economia criativa que a gente propõe, que é uma forma que se contrapõe à falta de presencialidade que há no mundo digital.”

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Serviço

Mamulengo circuladô

De 24 de julho a 28 de agosto, em Porto Velho, Rio Branco, Cantá e Macapá. Entrada gratuita.





*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel