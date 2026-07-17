Morre Brenda Fricker, atriz de ‘Esqueceram de mim 2’, aos 81 anos

A atriz irlandesa Brenda Fricker morreu aos 81 anos nesta sexta-feira (17/7). Conhecida por interpretar a inesquecível “mulher dos pombos” em Esqueceram de Mim 2: Perdido em Nova York e por vencer o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por Meu Pé Esquerdo, Fricker teve a morte confirmada pelo agente, Phil Belfield, à BBC News.

Em nota, Belfield lamentou a perda da atriz. “Nunca veremos alguém como ela novamente, e o mundo é um lugar menor sem a sua presença”, afirmou. Ele também destacou o legado deixado por Fricker. “Foi uma honra conhecê-la, amá-la e trabalhar com ela. Ela sempre terá um lugar no meu coração e no coração de tantos fãs de cinema e televisão ao redor do mundo”, declarou.

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Fricker entrou para a história do cinema ao conquistar o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante em 1990 pela atuação em Meu Pé Esquerdo, no qual interpretou a mãe do personagem vivido por Daniel Day-Lewis. Na televisão, também ficou conhecida por viver a enfermeira Megan Roach na série Casualty, papel que interpretou desde 1986 até a última participação, em 2010.

Já para o grande público, um dos personagens mais lembrados é a “mulher dos pombos”, figura que ajuda Kevin McCallister em Esqueceram de Mim 2: Perdido em Nova York, lançado em 1992 e considerado um dos maiores clássicos natalinos do cinema.

*Estagiária sob supervisão de Aline Gouveia

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