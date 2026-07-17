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CAMISA DA SORTE

Camisa de Pelé na final da Copa de 58 é leiloada por US$ 4,9 milhões

A peça, usada pelo ídolo na vitória de 5 a 2 contra a Suécia, tornou-se o item de memorabilia mais valioso do rei

A camisa campeã foi utilizada por Pelé quando ele tinha apenas 17 anos - (crédito: Divulgação/Sotheby's)
A camisa campeã foi utilizada por Pelé quando ele tinha apenas 17 anos - (crédito: Divulgação/Sotheby's)

A camisa vestida pelo rei Pelé na final da Copa do Mundo de 1958, quando o atacante marcou dois gols na vitória do Brasil sobre a Suécia, foi arrematada por US$ 4,9 milhões (cerca de R$ 25 milhões na cotação atual) em um leilão promovido pela Sotheby's.

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Segundo informou a casa de leilões nesta quinta-feira (16/7), trata-se do objeto de memorabilia mais valioso já comercializado relacionado ao maior ídolo do futebol brasileiro.

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O uniforme de número 10 foi usado por Pelé,  que estava com apenas 17 anos, na decisão disputada em Estocolmo, em que a Seleção brasileira derrotou os anfitriões por 5 a 2 e conquistou seu primeiro título no Mundial.

De acordo com a Sotheby's, o leilão contou com dez lances apresentados por mais de cinco participantes. 

Com o resultado, a peça passou a ocupar a segunda posição entre as camisas de futebol mais caras já vendidas em leilão. O recorde continua pertencendo ao uniforme utilizado por Diego Maradona na partida contra a Inglaterra pela Copa do Muindo de 1986, quando marcou o célebre gol da "Mão de Deus". 

A camisa do argentino foi negociada em 2022 por US$ 9,3 milhões, o equivalente a aproximadamente R$ 46 milhões na cotação da época.

Pelé, que morreu em 2022 aos 82 anos, permanece como o jogador mais jovem a balançar as redes em uma final de Copa do Mundo graças aos dois gols marcados naquela decisão de 1958.

Antes da venda atual, a mesma camisa havia sido leiloada em 2004 por £ 70.505 valor que correspondia a cerca de R$ 300 mil naquele período, segundo a Sotheby's.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 17/07/2026 12:19
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