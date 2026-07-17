Evento leva a cultura asiática para o Museu Nacional neste fim de semana

A partir desta sexta-feira (17/7), Brasília recebe, no Museu Nacional da República, a primeira edição do Brasil Mostra Japão, evento que promete aproximar o público brasiliense da cultura japonesa por meio de experiências que unem tradição e cultura pop, com atrações para todas as idades. Palestras, cenários instagramáveis, shows, concertos, concurso de cosplay e sessões de cinema. Os ingressos custam a partir de R$20 e estão disponíveis no Sympla.

Em parceria com a Sato Company, pioneira em trazer sucessos asiáticos para o Brasil, a mostra de cinema inclui clássicos do premiado Studio Ghibli, como Princesa Mononoke e O Castelo Animado (exibidos hoje), Vidas ao Vento e A Viagem de Chihiro (no sábado), Ponyo — Uma Amizade que Veio do Mar e Meu Amigo Totoro (no domingo). Além das animações, serão exibidos também episódios de séries famosas como Jiban, Jiraya e Jaspion.

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Além disso, será exposta uma mostra das séries japonesas tokusatsu e super sentai — séries japonesas que fizeram sucesso no Brasil, como Kamen Rider e Changeman. O fotógrafo Rainer Faulstich, referência na cidade quando o assunto é fotografia do universo geek, mostrará 20 cliques selecionados na exposição KIZUNA — Do Traço à Vida. A mostra revela os laços entre a cultura pop japonesa e o cosplay brasileiro.

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Outros destaques da programação são os concertos da Otaku Orchestra, formada por instrumentistas que interpretarão temas do compositor Joe Hisaishi, responsável pelas trilhas sonoras dos principais filmes do Studio Ghibli. A apresentação será regida pelo maestro Thiago Francis, que realizou mestrado em Educação Musical na Universidade de Yokohama, no Japão, onde também estudou regência orquestral. No sábado e domingo, o repertório terá faixas das animações e também de tokusatsus. O evento também contará com shows das bandas locais Maverick Hunters, RepliForce e Kerberos, que vão tocar temas de animes, seriados e videogames. Já o grupo Honookami Matsuri, vai colocar o público para dançar com a apresentação de Matsuri Dance, estilo que combina coreografias tradicionais japonesas com músicas contemporâneas.

Serviço

Brasil Mostra Japão

De 17 a 19 de julho, a partir das 11h, no Museu Nacional da República. Ingressos a partir de R$ 20 (meia entrada) disponíveis no Sympla. Classificação indicativa livre.