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Maeve Jinkings ganha novo papel na Globo após personagem apagada em Vale Tudo

Atriz retorna à Globo no elenco de Paraíso Perdido, próxima novela do Globoplay inspirada em obras de Nelson Rodrigues

Maeve Jinkings ganha novo papel na Globo após personagem apagada em Vale Tudo - (crédito: Observatorio da TV)
Maeve Jinkings ganha novo papel na Globo após personagem apagada em Vale Tudo - (crédito: Observatorio da TV)

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Após viver Cecília em Vale Tudo (2025), personagem lésbica que acabou apagada no remake, Maeve Jinkings está confirmada em um novo trabalho na Globo. A atriz integra o elenco de Paraíso Perdido, próxima novela do Globoplay, baseada em obras de Nelson Rodrigues.

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Segundo a coluna Play, do jornal O Globo, Maeve dará vida à esposa de Werneck (Alexandre Nero) e mãe de Heitor (Juliano Floss). Na trama, pai e filho se apaixonam pela mesma mulher, criando um núcleo de fortes tensões dramáticas. O projeto marca mais uma parceria entre Maeve e Nero, que já contracenaram em Vale Tudo como os irmãos Cecília e Marco Aurélio.

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Desenvolvido desde 2020, o folhetim inicialmente cogitou Marina Ruy Barbosa para o papel principal, mas conflitos de agenda impediram sua participação. Assim, Alanis Guillen assumiu a protagonista Maria Cecília, uma personagem aparentemente recatada, mas que se revela ninfomaníaca e terá um caso com o cunhado Peixoto (Eduardo Sterblitch).

As gravações estão previstas para o segundo semestre, sob direção de Joana Jabace. A trama reunirá elementos de quatro peças de Nelson Rodrigues: Bonitinha, Mas Ordinária (1962), A Mulher Sem Pecado (1941), Toda Nudez Será Castigada (1965) e Os Sete Gatinhos (1980).

 

 

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Observatorio da TV

    Por Observatorio da TV
    postado em 17/07/2026 23:13
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