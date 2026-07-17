Maeve Jinkings ganha novo papel na Globo após personagem apagada em Vale Tudo - (crédito: Observatorio da TV)

Após viver Cecília em Vale Tudo (2025), personagem lésbica que acabou apagada no remake, Maeve Jinkings está confirmada em um novo trabalho na Globo. A atriz integra o elenco de Paraíso Perdido, próxima novela do Globoplay, baseada em obras de Nelson Rodrigues.

Segundo a coluna Play, do jornal O Globo, Maeve dará vida à esposa de Werneck (Alexandre Nero) e mãe de Heitor (Juliano Floss). Na trama, pai e filho se apaixonam pela mesma mulher, criando um núcleo de fortes tensões dramáticas. O projeto marca mais uma parceria entre Maeve e Nero, que já contracenaram em Vale Tudo como os irmãos Cecília e Marco Aurélio.

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Desenvolvido desde 2020, o folhetim inicialmente cogitou Marina Ruy Barbosa para o papel principal, mas conflitos de agenda impediram sua participação. Assim, Alanis Guillen assumiu a protagonista Maria Cecília, uma personagem aparentemente recatada, mas que se revela ninfomaníaca e terá um caso com o cunhado Peixoto (Eduardo Sterblitch).

As gravações estão previstas para o segundo semestre, sob direção de Joana Jabace. A trama reunirá elementos de quatro peças de Nelson Rodrigues: Bonitinha, Mas Ordinária (1962), A Mulher Sem Pecado (1941), Toda Nudez Será Castigada (1965) e Os Sete Gatinhos (1980).