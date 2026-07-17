Concurso Nacional de Piano tem inscrições abertas até 29 de julho

As inscrições para a segunda edição do Concurso Nacional de Piano, realizado em Brasília pelo Instituto Pedro Gordilho (IPG), estão abertas até 29 de julho. Voltado para pianistas brasileiros de até 27 anos, os interessados podem se inscrever pelo e-mail institutopedrogordilhoipg@gmail.com.

No processo de inscrição, o candidato deve encaminhar até dois vídeos tocando uma ou duas peças de livre escolha, com duração máxima de 15 minutos. O processo seletivo está dividido em duas etapas: uma fase eliminatória, feita a partir dos vídeos enviados pelos candidatos, e uma etapa final presencial em Brasília, com audições públicas. A final está prevista para o dia 25 de setembro, quando também serão anunciados os vencedores.

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O vencedor do concurso receberá prêmio de R$15 mil e poderá se apresentar como solista da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro; o pianista classificado na segunda posição recebe prêmio de R$7 mil; e o candidato considerado como pianista revelação, R$5 mil. Os três também poderão apresentar um recital promovido pelo Instituto Pedro Gordilho, com data e local a serem definidos.

A primeira edição do Concurso Nacional de Piano do IPG foi realizada em 2024; Jordan Alexander, egresso do curso de Música da Universidade de São Paulo (USP), foi o vencedor. O júri, presidido por Ligia Moreno, premiou também Matheus Oshiro e Arthur Dante, agora alunos da École Normale de Musique de Paris Alfred Cortot.

Serviço

2º Concurso Nacional de Piano

Inscrições gratuitas abertas até 29 de julho, por meio do e-mail institutopedrogordilhoipg@gmail.com.