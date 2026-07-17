Circuito Underground chega ao Gama com shows de rock neste sábado (18/7)

As Verdades de Anabela é uma das atrações do Casa 1221, um dos cinco festivais do Circuito Undeground - (crédito: Divulgação)

As bandas brasilienses As Verdades de Anabela, Imortal Joe, Macakongs 2099, Mirante e Mofo conduzem a noite de shows do Casa 1221, que ocorre neste sábado (18/7), a partir das 18h no Coreto Bar & Cultura, no Gama. O evento faz parte do Circuito Underground de Festivais do DF. A entrada é gratuita, mediante doação de um litro de óleo, destinado ao projeto beneficente Eu Solidário.

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O estilo das bandas passeia entre thrash metal, metalcore, rock alternativo, hardcore e pós-hardcore. A proposta da iniciativa é consolidar-se como polo de bandas, músicos e artistas autorais do DF e Entorno, segundo Zeck Carvalho, produtor do Casa 1221 Fest e guitarrista e vocalista da banda As Verdades de Anabela. Para ele, o evento funciona como uma vitrine, além de fortalecer a economia criativa local.

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“Ao unir entretenimento diferenciado com o impacto social, o festival prova que o underground tem a força não apenas de sobreviver e entreter, mas de transformar ativamente a nossa comunidade”, diz Carvalho. O Casa 1221 é um dos cinco festivais que o Circuito Underground, financiado pelo Fundo de Apoio à Cultura, promove neste ano em diferentes regiões administrativas. Ao todo, foram inscritas mais de 200 bandas.

Serviço

Festival Casa 1221, neste sábado (19/7), a partir das 18h, no Coreto Bar & Cultura (Setor Leste do Gama). Entrada gratuita, mediante doação de uma lata de óleo.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel