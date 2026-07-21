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GOLPE

Roberto Carlos denuncia golpe com inteligência artificial usando sua imagem

Cantor lamenta uso indevido de sua imagem em golpe virtual

Roberto Carlos denuncia golpe com inteligência artificial usando sua imagem: "Não é verdade" - (crédito: Paulo Tauil / AgNews Roberto Carlos)
Roberto Carlos denuncia golpe com inteligência artificial usando sua imagem: "Não é verdade" - (crédito: Paulo Tauil / AgNews Roberto Carlos)

Roberto Carlos usou as redes sociais e denunciou o uso de sua imagem em vídeos criados com inteligência artificial para divulgar um falso tratamento de saúde.

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"Não é verdade"

Através do Instagram, a equipe do artista publicou uma nota para alertar os seus milhares de seguidores. "Está circulando nas redes sociais um vídeo criado com o uso de inteligência artificial, utilizando minha imagem e uma voz que imita a minha para divulgar um suposto tratamento, e isso não é verdade", comunicou.

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"Quero deixar muito claro que esse vídeo é falso. Nunca gravei esse vídeo, não autorizei o uso da minha imagem ou da minha voz e não tenho nenhuma relação com o tratamento, produto divulgado ou suposto médico mencionado. Peço que não compartilhem esse material", acrescentou Roberto Carlos.

"Além de enganar as pessoas, esse tipo de conteúdo pode causar prejuízos a quem acredita em informações falsas sobre saúde. Sempre que houver alguma informação oficial a meu respeito, ela será divulgada exclusivamente pelos meus canais oficiais. Agradeço o carinho, a confiança e a atenção de todos", finalizou o cantor.

O texto Roberto Carlos denuncia golpe com inteligência artificial usando sua imagem: Não é verdade foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 21/07/2026 09:14
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