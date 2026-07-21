Roberto Carlos denuncia golpe com inteligência artificial usando sua imagem: "Não é verdade" - (crédito: Paulo Tauil / AgNews Roberto Carlos)

Roberto Carlos usou as redes sociais e denunciou o uso de sua imagem em vídeos criados com inteligência artificial para divulgar um falso tratamento de saúde.

"Não é verdade"

Através do Instagram, a equipe do artista publicou uma nota para alertar os seus milhares de seguidores. "Está circulando nas redes sociais um vídeo criado com o uso de inteligência artificial, utilizando minha imagem e uma voz que imita a minha para divulgar um suposto tratamento, e isso não é verdade", comunicou.

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"Quero deixar muito claro que esse vídeo é falso. Nunca gravei esse vídeo, não autorizei o uso da minha imagem ou da minha voz e não tenho nenhuma relação com o tratamento, produto divulgado ou suposto médico mencionado. Peço que não compartilhem esse material", acrescentou Roberto Carlos.

"Além de enganar as pessoas, esse tipo de conteúdo pode causar prejuízos a quem acredita em informações falsas sobre saúde. Sempre que houver alguma informação oficial a meu respeito, ela será divulgada exclusivamente pelos meus canais oficiais. Agradeço o carinho, a confiança e a atenção de todos", finalizou o cantor.

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