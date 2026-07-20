Madonna e Ronaldo revivem encontro de quase 30 anos na Copa

A cena fez fãs relembrarem o encontro de 1998 e compararem os dois momentos separados por quase três décadas - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O encontro entre Madonna e Ronaldo Fenômeno durante a cerimônia de encerramento da Copa do Mundo de 2026, no domingo (19/7), deu o que falar. O motivo? Internautas resgataram o primeiro registro dos dois juntos, feito há quase três décadas, nos bastidores do MTV Europe Music Awards (EMA), em 1998.

Na época, o ex-jogador vivia um dos melhores momentos da carreira e era um dos grandes nomes do futebol mundial. Já Madonna consolidava seu posto como uma das maiores estrelas da música pop. Os dois posaram para fotos e conversaram durante a premiação realizada em Milão, na Itália.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Desde então, não há registros públicos conhecidos de um novo encontro entre a cantora e Ronaldo. O reencontro aconteceu apenas 28 anos depois, na final da Copa do Mundo de 2026.

Madonna foi a responsável pelo show de encerramento do Mundial e entrou no gramado acompanhada por Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho, em uma participação que rapidamente repercutiu nas redes sociais. A cena fez fãs relembrarem o encontro de 1998 e compararem os dois momentos separados por quase três décadas.