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Após reatar com Virgínia, Vini Jr surge com nova aparência

Camisa 7 da seleção brasileira esteve em Goiânia para a inauguração de academia da influenciadora

Rosto do jogador intrigou internautas - (crédito: Reprodução/Instagram)
Rosto do jogador intrigou internautas - (crédito: Reprodução/Instagram)

Após o fracasso da seleção brasileira na Copa do Mundo 2026, Vini Jr reapareceu, nesta segunda-feira (20/7), em Goiânia, acompanhado da influenciadora Virgínia Fonseca. Além de sinalizar a reconciliação com a ex-namorada, o jogador também chamou a atenção pelo visual diferente.

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De barba e aos beijos com a influenciadora, Vini Jr intrigou os seguidores com a nova aparência. Segundo o Portal LeoDias, o craque foi à capital goiana realizar o procedimento de harmonização de queixo. 

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O cirurgião plástico Alessandro Alarcão publicou, nas redes sociais, uma foto do camisa 7 da seleção na clínica Lumini Privilége. Sem especificar qual procedimento foi feito, ele agradeceu a preferência. “Obrigado pela confiança e pela agradável conversa. Foi uma satisfação receber você na clínica”, escreveu.

Na página da clínica, é possível ver outras publicações que mostram que Virgínia também é uma das clientes do local. O casal esteve em Goiânia para participar da inauguração  da We Gym, academia de musculação da influenciadora.

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Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 20/07/2026 21:07 / atualizado em 20/07/2026 21:24
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