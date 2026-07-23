Montagem inspirada em Harry Potter une música e bruxaria no palco

Um Reles Potter – O Musical: uma paródia cômica de Harry Potter - (crédito: Somosstudio29/Divulgação)

Neste fim de semana, a Bailacci Musicais promete matar a saudade do famoso bruxinho que marcou gerações. Nesta sábado (25/7) e no domingo (26/7), o teatro do colégio Madre Carmen Sallés (604 Sul) será palco do Um reles Potter — o musical, uma releitura bem-humorada e irreverente do sucesso do cinema Harry Potter. As sessões serão às 16h e 19h, e os ingressos custam a partir de R$40, disponíveis na plataforma Sympla.

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A montagem é uma adaptação do texto A very Potter musical, em formato de comédia com duas horas de duração dividida em dois atos. A paródia conta a saga do início ao fim e leva o público para a famosa escola de magia com dança, música e sapateado, e um repertório com canções como Dance again, Missing You, Not alone e outras versões cantadas em português.

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Diretor musical do espetáculo, Ricardo Taveira conta que a adaptação tem o objetivo de exagerar e satirizar a peça, brincando com os absurdos presentes na trama original. No entanto, os personagens e as cenas emocionantes se mantiveram no espetáculo e a história poderá ser compreendida também por quem nunca assistiu ou leu Harry Potter. “O Reles é uma experiência única. Quem não conhece vai entrar em um mundo absurdo de humor pastelão, mas com uma história apaixonante e envolvente”, finaliza o diretor.

Serviço

Um Reles Potter – O Musical

Amanhã (25/7) e domingo (26/7), às 16h e 19h, no teatro do colégio Madre Carmen Sallés (604 Sul). Ingressos a partir de R$40, disponíveis na plataforma Sympla.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel