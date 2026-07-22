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Musk diz que fará adaptação de IA "historicamente precisa" de A Odisseia

O bilionário foi um dos maiores críticos do longa por supostas mudanças históricas, incluindo o fato de Helena ser interpretada por uma atriz negra

A Odisseia arrecadou bons números nas bilheterias mundiais já em seu primeiro final de semana após a estreia - (crédito: Reprodução/Instagram)
A Odisseia arrecadou bons números nas bilheterias mundiais já em seu primeiro final de semana após a estreia - (crédito: Reprodução/Instagram)

O bilionário Elon Musk, dono da SpaceX, afirmou que sua plataforma de IA, Grok Imagine, fará uma adaptação da A Odisseia, de Homero, “historicamente precisa”, após o sucesso da versão de Christopher Nolan, que está em cartaz. 

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Desde o anúncio do filme e elenco, Musk tem sido um dos maiores críticos do longa mudanças históricas, segundo ele. 

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'Antes do final deste ano, a Grok Imagine fará um longa-metragem da A Odisseia que será historicamente preciso e fiel à obra de Homero', escreveu o empresário. Ele também compartilhou um vídeo de três minutos gerado pela Grok Imagine, mostrando uma cena entre Odisseu e a ninfa Calipso, retratados, segundo ele, de forma “precisa”

O empresário vem travando uma guerra cultural sobre o filme, chegando a publicar mensagens abusivas direcionadas à escolha de Lupita Nyong'o, atriz negra, para o papel de Helena e Clitemnestra, e do ator transgênero Elliot Page para o papel de Sinin, acrescentando que Nolan “quer os prêmios” e que perdeu sua integridade. 

Apesar desses comentários, A Odisseia arrecadou bons números nas bilheterias mundiais já em seu primeiro final de semana após a estreia, com US$264 milhões, além de uma aprovação alta, de 97% do público.

Em maio, Nyong'o respondeu às críticas dizendo: “Nosso elenco é representativo do mundo. Não vou perder meu tempo pensando em uma defesa. As críticas existirão, quer eu responda a elas ou não”. 

Em entrevista à Revista Elle, a atriz declarou que prefere investir sua energia na investigação de sua personagem e na grandiosidade da narrativa mitológica, em vez de se justificar para críticos. 

Na época, Nolan saiu em defesa da atriz e exaltou sua performance no longa. “A força e a postura eram muito importantes para a Helena. E Lupita mostrou isso sem esforço. Ela é simplesmente uma pessoa incrível de se trabalhar, e eu estava absolutamente desesperado para que ela aceitasse o papel”, disse o cineasta.

O diretor também foi direto em sua avaliação do provável impacto da inteligência artificial na produção cinematográfica. "Acho que a IA é um cavalo de Tróia no qual todo mundo sabe que os gregos estão lá dentro", declarou o vencedor do Oscar ao canal "HugoDécrypte", no YouTube. "Nunca vi uma tecnologia avançar tão rapidamente e ser tão completamente rejeitada pelo público”, emendou.

 

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Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 22/07/2026 12:32
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