A atriz e influenciadora Joana Cabral revelou ter sido vítima de violência doméstica após um episódio envolvendo seu ex-affair. Segundo seu relato, o homem teria tentado invadir seu apartamento por não aceitar o fim do relacionamento.

Através do Instagram, a artista detalhou que a situação aconteceu de forma inesperada e terminou em um momento de desespero dentro de sua própria casa, onde contou que o ex teria tentado forçar a entrada do imóvel, fazendo com que ela precisasse agir rapidamente para impedir a invasão e se proteger.

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"Consegui escapar e me tranquei dentro do apartamento. Machuquei o braço na hora. Após o episódio, sofri uma crise de ansiedade e precisei ser levada ao hospital", contou Joana Cabral. Durante o atendimento médico, ela explicou que ficou preocupada com possíveis consequências físicas causadas pelo esforço feito durante a tentativa de se defender.

Convivo com hérnias de disco na região lombar, mas o médico disse que a dor era muscular. Se fossem as hérnias, a dor estaria irradiando para o quadril. Dos males, o menor, explicou Joana. Após enfrentar a situação, a atriz decidiu tornar o caso público com o objetivo de chamar atenção para a violência contra mulheres e incentivar outras vítimas a buscarem formas de proteção.

O texto Atriz relata tentativa de invasão e denuncia violência doméstica com affair: Consegui escapar foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos