Marcos Caruso confirma retorno como Leleco em Avenida Brasil 2: "Consegui fazer jus" - (crédito: Reprodução/Globo Marcos Caruso em Avenida Brasil)

Marcos Caruso está confirmado no elenco da continuação de Avenida Brasil (2012), atualmente em cartaz no Vale a Pena Ver de Novo.

O ator, que pode ser visto na inédita Coração Acelerado, trama das sete da Globo, irá reviver Leleco, um dos personagens de maior êxito da trama assinada por João Emanuel Carneiro, previsto para ser lançado no início do ano que vem, na faixa das nove, 15 anos após sua transmissão original.

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Em entrevista ao jornal O Globo, Marcos Caruso detalhou as expectativas e os desafios de reviver o papel em Avenida Brasil 2. "Conseguir fazer jus ao brilhante texto do João Emanuel Carneiro; voltar a emocionar e divertir; continuar a aumentar a autoestima dos homens que se identificaram com esse personagem tão popular", disse.

Na primeira versão, o ator veterano interpretou o pai de Tufão (Murilo Benício) e Ivana (Letícia Isnard) que é ex-marido de Muricy (Eliane Giardini) e vive um romance com Tessália (Débora Nascimento).

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