CCBB mescla arte e educação em oficinas gratuitas; confira programação

Beatriz Ocké*

O Centro Cultural Banco do Brasil Brasília (CCBB) transformou o período das férias escolares em uma oportunidade para criar, aprender, descobrir e se encantar com oficinas gratuitas de práticas artísticas. O programa Rolê Cultural - CCBB Educativo funciona de terça a domingo, em diferentes horários, para públicos de todas as idades que vão poder curtir atividades que mesclam arte, criatividade e conhecimento.

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O projeto busca unir a arte e a educação por meio de ações educativas e culturais que aproximam o visitante das manifestações artísticas do seu próprio dia a dia e da programação em cartaz no CCBB. A programação também inclui visitas mediadas às exposições, contação de histórias, jogos, performances surpresas e experiências sensoriais. As atividades estão disponíveis tanto para o público espontâneo quanto para estudantes de escolas públicas e particulares, universitários e instituições, por meio de visitas mediadas agendadas.

Alexandre Barata de Assis, 25 anos, é supervisor pedagógico do Rolê Cultural Educativo e explica que o programa é permanente durante todo o ano com programações distintas a cada mês. De acordo com ele, o objetivo principal é ser um espaço livre e acolhedor, com atividades que incluam todas as faixas etárias.

“Atendemos desde a primeira infância até o público mais idoso.” Segundo ele, de manhã, as atividades são voltadas para os bebês, com oficinas sensoriais e contação de história. À tarde, a partir das 14h, começam as oficinas para crianças a partir de 6 anos, acompanhadas pelos pais. Às 17h, as oficinas são destinadas a crianças a partir dos 8 anos e, no fim do dia, às 19h, para adolescentes maiores de 14 anos.

“As oficinas são pensadas para abranger todas as idades. Se uma oficina é a partir de 8 anos, é claro que uma pessoa mais velha pode participar também", destaca Alexandre.

O Correio acompanhou, nessa terça-feira (21/7), uma dessas oficinas. Em Formas Animadas, crianças a partir dos 6 anos experienciaram junto com seus pais uma dinâmica lúdica que propõe usar a imaginação para transformar objetos comuns em seres animados.

Socialização

Para a bancária Fernanda Pedrosa, mãe de dois meninos, esse tipo de experiência é essencial para o desenvolvimento dos filhos. “Eu acho que é interessante como alternativa para fugir um pouco das telas, para integrar com outras crianças e para o próprio desenvolvimento de artes manuais.” Ela também afirma que esses momentos são valiosos para que os filhos brinquem e socializem com outras crianças.

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O músico Fernando Chayeb também acompanhou o filho na oficina e ressalta o potencial da dinâmica para a preservação do mundo lúdico da infância, que, nos últimos tempos, tem sido interrompida pela forma precoce com que a tecnologia tem se apresentado na vida dos pequenos. “Essas atividades que fazem com que as crianças trabalhem com as mãos e manipulem materiais estimulam a coordenação motora delas, ativa a imaginação e socialização longe dessas novas tecnologias que entram nas nossas vidas de maneira massacrante, avassaladora e não muito saudável”, destaca.

Neste mês em que a procura dos pais por atividades que preencham o dia dos filhos cresce, Alexandre revela que a programação se baseia em criar momentos que reforcem os vínculos entre os pais e as crianças com brincadeiras e jogos característicos de uma infância tradicional e com mais presença. “Tentamos sempre propor esses jogos e brincadeiras considerados mais “analógicos” como pião, jogos de madeira, jogos de tabuleiro.” Ele conta que essas experiências permitem que as famílias se divirtam enquanto aprendem novas brincadeiras juntos.

















Acolhimento

A contadora Daniele Rosa Contes também fez a oficina com sua filha Helena e conta como acredita que a atividade é importante para que as crianças possam aprender valores e se sentirem acolhidas para serem quem são. “É muito interessante para que eles possam sentir que tem que ter paciência, para saber dividir os materiais com outras crianças e para que eles tenham um ambiente para se comunicar sem receio de julgamento”, diz. A mãe também afirmou ter separado o dia para fazer mais três outras oficinas com a filha. “Gostamos muito dessa de formas animadas e já programamos o resto do dia aqui no CCBB para sair um pouco da rotina do dia a dia e nos divertimos juntas.”

As oficinas possuem uma capacidade limitada de participantes, e os ingressos são gratuitos, podendo ser retirados em ingressos.ccbb.com.br ou na bilheteria do CCBB Brasília. Todos os ingressos são liberados às 9h do dia de cada atividade. Além disso, quem participar das atividades com o Passaporte de Férias do Rolê Cultural, que pode ser retirado gratuitamente na Sala do Rolê Cultural, acumula carimbos a cada oficina concluída.

Confira programação em julho:

Formas Animadas

Inspirada nas técnicas do teatro de animação, a oficina transforma objetos do cotidiano em personagens cheios de expressão.

Data: Terça a sexta, às 14h

Duração: 1h

Capacidade: 20 pessoas

Classificação: A partir de 6 anos

Local: Sala do Educativo

Bolhas Gigantes

Nos finais de semana, a atividade que combina arte, brincadeira e ciência, leva crianças, jovens e adultos para os jardins do CCBB, onde eles aprendem a criar varinhas e a mistura certa para formar bolhas grandes, leves e cheias de cor.

Data: Sábados e domingos, às 14h.

Duração: 1h

Capacidade: 10 pessoas

Classificação: A partir de 4 anos

Local: Jardins próximo ao Casulo

Origami Fantástico

Inspirada na tradicional técnica japonesa, a oficina utiliza papéis especiais, texturas e cores para ensinar aos participantes três dobraduras diferentes. A atividade trabalha a atenção, a criatividade e a descoberta da poesia presente em cada dobra.

Data: Terça a domingo, às 17h

Duração: 1h

Capacidade: 20 pessoas

Classificação: A partir de 8 anos

Local: Sala do Educativo

Introdução ao Desenho de Mangá

Baseada na obra de Yoshitaka Amano, a oficina ensina a desenhar rostos em perfil com as proporções e expressões marcantes da estética do mangá.

Data: Terça a domingo, às 19h

Duração: 1h

Capacidade: 20 pessoas

Classificação: A partir de 14 anos

Local: Sala do Educativo

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates