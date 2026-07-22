Jão prepara retorno após mais de um ano longe dos palcos; veja o que se sabe

Tudo o que sabemos sobre o retorno de Jão: novo álbum, parceria com o Google, audição em SP, show grandioso em estádio e mais - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Após mais de um ano longe dos palcos e das redes sociais, Jão finalmente começou a dar sinais concretos de que sua nova era está prestes a começar. Nas últimas horas, uma sequência de ações chamou a atenção dos fãs, incluindo uma parceria inédita com o Google, um evento autorizado para São Paulo, rumores sobre um grande show em estádio e até uma campanha de divulgação na TV aberta.

Embora o cantor ainda mantenha grande parte dos detalhes em segredo, diferentes informações divulgadas por veículos especializados e documentos oficiais ajudam a montar o quebra-cabeça do retorno. Confira tudo o que já se sabe sobre a volta de Jão.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Novo álbum

O principal destaque é a confirmação de que Jão prepara um novo álbum de estúdio, o primeiro desde SUPER, lançado em 2023. A expectativa aumentou depois que fontes ligadas à produção revelaram que o artista faria um anúncio oficial durante o intervalo da novela Quem Ama Cuida, da TV Globo.

Segundo as informações divulgadas, o cantor gravou um vídeo especial para apresentar sua nova fase e dar início à campanha do próximo projeto musical, encerrando oficialmente o hiato iniciado em 2025.

Ainda não foram divulgados o título do disco, a capa, a lista de músicas ou a data de lançamento.

Parceria com o Google virou febre entre os fãs

Outra estratégia que movimentou a internet foi uma ação especial realizada em parceria com o Google.

Ao pesquisar pelo nome "Jão", usuários passaram a visualizar uma animação com flores brancas tomando conta da tela, efeito que rapidamente viralizou nas redes sociais. Em poucas horas, a interação ultrapassou a marca de um milhão de ativações.

Leia também: Festival celebra a diversidade e a música feita nas periferias do DF

Embora o cantor não tenha explicado oficialmente o significado da ação, muitos fãs acreditam que as flores fazem parte da identidade visual do novo álbum e representam a estética da próxima era.

Audição exclusiva acontecerá em São Paulo

Outro indício importante surgiu por meio de um documento publicado no Diário Oficial do Município de São Paulo.

O registro autoriza a realização de um evento chamado "Audição – Jão", marcado para o dia 26 de julho, no Vale do Anhangabaú, região central da capital paulista.

Leia também: Rosalía pede desculpas por compartilhar vídeo de Mia Khalifa e irritar argentinos

A estrutura prevista inclui palco, telões, sistema de som e capacidade para aproximadamente 10 mil pessoas. A montagem ocorre entre os dias 22 e 25 de julho, enquanto a desmontagem está prevista para o dia seguinte ao evento.

A expectativa é que os participantes possam ouvir, em primeira mão, as músicas do novo álbum antes do lançamento oficial.

Primeiro show pode acontecer em um estádio

Apesar de ainda não haver confirmação oficial, tudo indica que o retorno aos palcos também acontecerá em grande estilo.

Segundo informações divulgadas pelo jornalista José Norberto Flesch e confirmadas pelo POPline, o Nubank Parque, em São Paulo, estaria reservado para receber o primeiro show da nova fase de Jão no dia 25 de setembro.

Ainda não se sabe se será uma apresentação única para celebrar o retorno ou o início de uma nova turnê nacional.

Histórico indica uma produção grandiosa

A expectativa para os próximos shows também é alta por causa do desempenho da SuperTurnê, considerada a maior da carreira do cantor.

Entre 2024 e 2025, Jão realizou apresentações apenas em estádios e grandes arenas, passando por 14 cidades brasileiras e vendendo mais de 320 mil ingressos em 16 shows.

A turnê ainda entrou para a história ao tornar Jão o primeiro artista solo brasileiro a realizar três apresentações da mesma turnê no Allianz Parque, atual Nubank Parque, todas com ingressos esgotados.

Esse histórico reforça a possibilidade de que a nova era mantenha o padrão de grandes produções.

Um hiato para desacelerar

Jão está afastado da carreira desde o fim da SuperTurnê e da apresentação realizada no Lollapalooza 2025.

Na época, o cantor explicou que precisava viver longe da intensa rotina profissional. Em entrevistas e publicações nas redes sociais, contou que queria descansar, aproveitar momentos simples, ficar com os amigos, passar mais tempo em casa e cuidar da saúde física e emocional.

Ele também revelou que, durante anos, esteve totalmente focado na carreira, deixando de viver experiências pessoais importantes, motivo que o levou a fazer uma pausa sem definir uma data para retornar.