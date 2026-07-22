Festival celebra a diversidade e a música feita nas periferias do DF

Idealizado e produzido por Dani da Silva e Nigrimanum Ogbara, o Sarau DiQuinta acontece desde 2023 na última quinta-feira de todo mês. A partir daí nasceu, em 2024, o DiQuinta Festival, um encontro de celebração da diversidade e da música feita na periferia do Distrito Federal (DF), para além dos eixos centrais de Brasília. Nos dias 30 de julho, em Taguatinga, e 27 de agosto, na Ceilândia, acontecerá a 2ª edição do festival no Kareka´s Bar e Quilombo Urbano Casa Akotirene, a partir das 18h e com entrada gratuita.



“Nossa intenção com o festival é fazer parte da roda que gira a economia criativa entre artistas periféricos do DF, entregando também muita qualidade e diversidade poética musical”, afirma Dani da Silva que, além de produtor cultural, é músico do Distrito Federal.

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Em duas noites de muito blues, hip hop, reggae, jazz, afrobeat, dub, cultura LGBTQIAPN+ e periférica, a edição reunirá artistas como a lenda viva da música feita no DF, Renato Matos, a rapper ceilandense Realleza, Nãnan Matos, Cristiane Sobral, entre outros artistas da música autoral do DF.

Além disso, o festival vai oferecer uma oficina de produção técnica em estúdio de gravação com Débora Zimmer, especialista em áudios, estúdios, sonoplastia, guitarras, teclas e tudo o que tem a ver com música. Será uma capacitação técnica voltada à captação e ao registro dos sons dos instrumentos musicais e das vozes. No primeiro módulo serão ensinadas técnicas para o melhor aproveitamento do ambiente de gravação. As inscrições podem ser feitas no link da bio no Instagram do Sarau DiQuinta (@saraudiquinta). As oficinas serão realizadas gratuitamente em setembro e outubro de 2026 naCeilândia Norte.





Serviço

2ª edição do DiQuinta Festival

30 de julho, no Kareka's Bar em Taguatinga Norte. 27 de agosto, no Quilombo Urbano Casa Akotirene, na Ceilândia. A partir das 18h. Entrada gratuita.