Rosalía pede desculpas por compartilhar vídeo de Mia Khalifa e irritar argentinos

A vitória da Espanha sobre a Argentina na final da Copa do Mundo de 2026 não movimentou apenas os gramados. Nas redes sociais, a conquista espanhola deu origem a uma onda de memes e, claro, provocações entre torcedores, que acabaram envolvendo também personalidades do entretenimento. Entre elas, a cantora Rosalía, que acabou no centro de uma polêmica após compartilhar um vídeo da atriz e influenciadora Mia Khalifa.
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A confusão começou no dia seguinte à decisão do Mundial. Em um vídeo publicado no Instagram e gravado no TikTok, Mia aparece em uma varanda em Nova York fingindo cantar um trecho da música “La Perla”, de Rosalía. A publicação era acompanhada de uma legenda em tom de deboche, fazendo referência à derrota da Argentina para a Espanha e afirmando que “é assim que a vida soa agora que as pérolas foram derrotadas”, em uma provocação direcionada aos argentinos.
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Pouco depois, Rosalía republicou o vídeo em seus stories do Instagram. Na gravação, é possível ouvir os versos da música: “Decepção local, destruidora de corações nacional, terrorista emocional, o maior desastre global. Ela é uma joia, ninguém confia nela”.
O repost rapidamente repercutiu entre os internautas argentinos, que não gostaram da atitude da cantora. Em poucas horas, as redes foram tomadas por críticas, com fãs acusando Rosalía de desrespeitar o país e incentivar provocações.
Diante da repercussão negativa, tanto Mia quanto Rosalía apagaram o vídeo de suas redes sociais. Apesar da remoção, o conteúdo continuou circulando na internet por meio de capturas e republicações feitas por usuários em diferentes plataformas.
Rosalía pede desculpas
Após a enxurrada de críticas, Rosalía usou seus stories no Instagram nesta quarta-feira (22/7) para explicar o ocorrido e pedir desculpas aos argentinos. Segundo a artista, ela compartilhou o vídeo apenas porque a música “La Perla” estava sendo reproduzida e não percebeu o conteúdo da legenda.
“Cliquei em compartilhar porque ‘La Perla’ estava tocando e eu nem li o que estava escrito, foi mal. Desculpe”, escreveu a cantora, acompanhando a mensagem com emojis de choro e uma bandeira da Argentina.
O pedido de desculpas dividiu opiniões nas redes sociais. Enquanto parte dos seguidores aceitou a explicação da artista, outros continuaram criticando a publicação inicial e questionaram se ela realmente não havia percebido o teor da mensagem.
A polêmica acontece poucos dias antes da passagem de Rosalía pela Argentina, onde a cantora tem apresentações marcadas no início de agosto para divulgar seu novo álbum. A expectativa é que os shows também sirvam para amenizar o desgaste causado pelo episódio junto ao público argentino.
Veja o vídeo que causou a polêmica:
Están cancelando Rosalía por compartir este TikTok de Mia Khalifa en el que esta usaba su canción 'La Perla' para insultar a Argentina— Madrid Sports (@MadridSports_) July 22, 2026
Hay seguidores pidiendo el REEMBOLSO de sus entradas para el concierto en Buenos Aires… pero el plazo YA PASÓ ????????pic.twitter.com/kIW8bcBB6P?
*Estagiária sob supervisão de Benjamin Figueredo
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