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Rosalía pede desculpas por compartilhar vídeo de Mia Khalifa e irritar argentinos

Cantora espanhola apagou a publicação e afirmou que compartilhou o conteúdo sem perceber a legenda provocativa após a final da Copa do Mundo de 2026

Rosalía se desculpou com os argentinos - (crédito: reprodução/rosalia.vt)
Rosalía se desculpou com os argentinos - (crédito: reprodução/rosalia.vt)

A vitória da Espanha sobre a Argentina na final da Copa do Mundo de 2026 não movimentou apenas os gramados. Nas redes sociais, a conquista espanhola deu origem a uma onda de memes e, claro, provocações entre torcedores, que acabaram envolvendo também personalidades do entretenimento. Entre elas, a cantora Rosalía, que acabou no centro de uma polêmica após compartilhar um vídeo da atriz e influenciadora Mia Khalifa.

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A confusão começou no dia seguinte à decisão do Mundial. Em um vídeo publicado no Instagram e gravado no TikTok, Mia aparece em uma varanda em Nova York fingindo cantar um trecho da música “La Perla”, de Rosalía. A publicação era acompanhada de uma legenda em tom de deboche, fazendo referência à derrota da Argentina para a Espanha e afirmando que “é assim que a vida soa agora que as pérolas foram derrotadas”, em uma provocação direcionada aos argentinos.

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Pouco depois, Rosalía republicou o vídeo em seus stories do Instagram. Na gravação, é possível ouvir os versos da música: “Decepção local, destruidora de corações nacional, terrorista emocional, o maior desastre global. Ela é uma joia, ninguém confia nela”.

O repost rapidamente repercutiu entre os internautas argentinos, que não gostaram da atitude da cantora. Em poucas horas, as redes foram tomadas por críticas, com fãs acusando Rosalía de desrespeitar o país e incentivar provocações.

Diante da repercussão negativa, tanto Mia quanto Rosalía apagaram o vídeo de suas redes sociais. Apesar da remoção, o conteúdo continuou circulando na internet por meio de capturas e republicações feitas por usuários em diferentes plataformas.

Rosalía pede desculpas

Após a enxurrada de críticas, Rosalía usou seus stories no Instagram nesta quarta-feira (22/7) para explicar o ocorrido e pedir desculpas aos argentinos. Segundo a artista, ela compartilhou o vídeo apenas porque a música “La Perla” estava sendo reproduzida e não percebeu o conteúdo da legenda.

  • Rosalía se desculpa com argentinos
    Rosalía se desculpa com argentinos reprodução/rosalia.vt
  • Rosalía se desculpa com argentinos
    Rosalía se desculpa com argentinos reprodução/rosalia.vt

“Cliquei em compartilhar porque ‘La Perla’ estava tocando e eu nem li o que estava escrito, foi mal. Desculpe”, escreveu a cantora, acompanhando a mensagem com emojis de choro e uma bandeira da Argentina.

O pedido de desculpas dividiu opiniões nas redes sociais. Enquanto parte dos seguidores aceitou a explicação da artista, outros continuaram criticando a publicação inicial e questionaram se ela realmente não havia percebido o teor da mensagem.

A polêmica acontece poucos dias antes da passagem de Rosalía pela Argentina, onde a cantora tem apresentações marcadas no início de agosto para divulgar seu novo álbum. A expectativa é que os shows também sirvam para amenizar o desgaste causado pelo episódio junto ao público argentino.

Veja o vídeo que causou a polêmica: 

*Estagiária sob supervisão de Benjamin Figueredo

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Anna Júlia Castro*

Estagiário

Estudante de jornalismo na UDF e de audiovisual no IFB, com passagem pelo Ministério da Defesa. É estagiária no CB Online, onde escreve sobre assuntos diversos

Por Anna Júlia Castro*
postado em 22/07/2026 14:52
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