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Eliezer diz que casamento com Viih Tube por pouco não acabou com vício em pornografia

O influencer gravou um vídeo revelador nesta quinta-feira (22)

Eliezer diz que casamento com Viih Tube por pouco não acabou com vício em pornografia - (crédito: Reprodução/Instagram Eliezer)
Eliezer diz que casamento com Viih Tube por pouco não acabou com vício em pornografia - (crédito: Reprodução/Instagram Eliezer)

Eliezer usou o seu perfil nas redes sociais, nesta quarta-feira (22), para alertar os seguidores sobre o impacto destrutivo da pornografia em sua vida. O ex-BBB revelou que quase o casamento com Viih Tube foi prejudicado.

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A pornografia quase acabou com o meu casamento. Quantas mulheres e quantos homens aqui já não passaram por isso? A luta contra o vício em pornografia. Quantos relacionamentos já não foram destruídos por conta do vício na pornografia?, confessou.

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Contudo, Eliezer deixou claro que o intuito de gravar um vídeo sobre o tema não é da lição de moral. E meu papel aqui nesse vídeo não é pra apontar o dedo não, tá? Pra falar que tipo, você que está assistindo aí, mano, você é errado em assistir ou você é certo em assistir. Não, mano, eu não estou falando sobre você. Estou falando sobre o seu filho, tá? É isso que eu estou falando. E esse olhar para além de dentro da sua casa que a gente precisa ter.

Recentemente, Eliezer e Viih Tube chocaram o país ao criar o reality As Patroas, com suas funcionárias em provas chocantes.

O texto Eliezer diz que casamento com Viih Tube por pouco não acabou com vício em pornografia foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 23/07/2026 07:33
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