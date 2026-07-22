Homem sobrevive ao cair de prédio e matar pedestre na calçada

Uma tragédia bizarra tirou a vida da jovem Houra Inaba, 23 anos, na madrugada desta quarta-feira (22/7), na cidade de Nagoya, no Japão. A mulher caminhava com um amigo quando um homem caiu do 12º andar de um prédio comercial em cima dela. Equipes de socorro prestaram atendimento, mas a jovem morreu algumas horas depois, no hospital, por choque hemorrágico.

O homem que caiu do edifício foi identificado como Shinsei Taguchi, de 29 anos. Ele sofreu ferimentos graves, mas sobreviveu. A imprensa local informou que o estado de saúde dele é crítico. A polícia esclareceu que ainda não pode afirmar as circunstâncias que levaram à queda de Taguchi.

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Também não está claro de qual prédio exatamente Taguchi caiu. A agência de notícias Kyodo descreveu o local do acidente como "uma área movimentada, com muitas lojas e opções de entretenimento".

Essa não foi a primeira vez que tragédias assim ocorrem no Japão. Em 2024, outra pessoa, daquela vez uma mulher, aterrissou sobre outra na cidade de Yokohama. Na ocasião, ambas morreram.