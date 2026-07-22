Leopardo entra em distribuidora e ataca vendedor

Um ataque surpreendente ganhou as redes sociais. Câmeras de segurança flagraram um leopardo entrando em uma distribuidora de bebidas e pulando em cima de um homem. Antes de entrar no local, o animal também derrubou outra pessoa.
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ALERT: Leopard hops over the counter of a liquor store and mauls a man who luckily escaped its grasp.
Sanjay Gurjar was working at a liquor store in Todaraisingh, India, when the leopard leaped over the counter and grabbed onto him with its sharp claws.
Gurjar managed to escape… pic.twitter.com/HIkwpffnTJ
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Segundo cobertura do jornal indiano NDTV, o ataque ocorreu por volta das 8h da manhã dessa segunda-feira (20/7) na cidade de Todaraisingh, na Índia. O primeiro homem atacado se chama Fateh Lal Koli, 40 anos, que estava fora da loja. O vendedor foi a segunda vítima e se chama Sanjay Gurjar, 25 anos. O jovem ficou com machucados na mão, costas e nariz.
Após o ataque, pessoas prenderam o animal dentro da loja. Agentes do zoológico Jaipur Zoo foram os responsáveis por tranquilizar e capturar o animal.