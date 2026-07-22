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Leopardo entra em distribuidora e ataca vendedor

Imagens impressionantes viralizaram; homem sobreviveu ao ataque

Ataque ocorreu por volta das 8h da manhã dessa segunda-feira (20/7) na cidade de Todaraisingh, na Índia - (crédito: Reprodução/X/@ExxAlerts)
Ataque ocorreu por volta das 8h da manhã dessa segunda-feira (20/7) na cidade de Todaraisingh, na Índia - (crédito: Reprodução/X/@ExxAlerts)

Um ataque surpreendente ganhou as redes sociais. Câmeras de segurança flagraram um leopardo entrando em uma distribuidora de bebidas e pulando em cima de um homem. Antes de entrar no local, o animal também derrubou outra pessoa.

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Segundo cobertura do jornal indiano NDTV, o ataque ocorreu por volta das 8h da manhã dessa segunda-feira (20/7) na cidade de Todaraisingh, na Índia. O primeiro homem atacado se chama Fateh Lal Koli, 40 anos, que estava fora da loja. O vendedor foi a segunda vítima e se chama Sanjay Gurjar, 25 anos. O jovem ficou com machucados na mão, costas e nariz.

Após o ataque, pessoas prenderam o animal dentro da loja. Agentes do zoológico Jaipur Zoo foram os responsáveis por tranquilizar e capturar o animal.

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Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor do site do jornal Correio Braziliense. Formado em "Comunicação Social - Jornalismo" pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento.

Por Ronayre Nunes
postado em 22/07/2026 17:18
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