Ex-marido de Ivete reage após filho viralizar com o corpo musculoso

Ex-marido de Ivete Sangalo reage após filho de 16 anos viralizar com o corpo musculoso - (crédito: Reprodução/Instagram/Montagem Daniel Cady e Marcelo Sangalo)

O nutricionista Daniel Cady reagiu ao ver um vídeo sobre o físico de Marcelo Sangalo, seu filho com a cantora Ivete Sangalo. Aos 16 anos, o jovem viralizou nas redes sociais ao publicar uma foto na qual aparece exibindo seus braços musculosos.

Na publicação, o também nutricionista Rodrigo Góes fala de forma bem humorada sobre a transformação do adolescente. Marcelo, eu estou recebendo essas imagens sem parar. Será que você se rendeu ao suco? Marcelo, por que em pouco tempo você ficou imenso, recheado de vatapá, recheado de músculos? É tentados, não é mesmo? Quem não quer ser grande? Quem não quer ser seco? Mas você tem apenas 16 anos, cara.

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O cabelo continua astheric. Se dúvidas, um dos maiores cabelinhos para trás do Brasil. Sua mãe, uma grande cantora. Seu pai, um bom homem, eu acompanho o trabalho dele. Então por que fez isso, droga? E após uma avaliação minuciosa, eu já tenho veredito, baianos me perdoem: acarajé. E, claro, natural. É claro que o Marcelo jamais usaria o suco, continuou.

Por fim, o profissional de saúde declarou: Tudo isso é fruto de muito trabalho duro. Ele é apenas um adolescente e papai e mamãe ficam de olho que eu sei. Mas eu dou uma dica: sempre abram as gavetas dele, porque o suco vai chamar o garoto. O suco chama todos, é importante resistir, disse.

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