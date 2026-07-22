Musa dos anos 90, Sharon Stone diz por que largou a maconha: "Não é a mesma" - (crédito: Reprodução/ Instagram @sharonstone Sharon Stone)

Sharon Stone, atriz do filme Instinto Selvagem, confessou que parou de usar maconha. Ela revelou que o derrame que teve, em 2001, foi decisivo para tomar essa decisão.

Decidi parar de fumar maconha. Acho que colocam tantas coisas nela porque é isso que fazem que, quando parei, comecei a me sentir mal. Já não é algo que você simplesmente tira da terra. Não é a mesma coisa que fumávamos quando éramos jovens. E foi por isso que fiquei bem doente durante um mês, desabafou em entrevista a Variety.

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A atriz foi procurar ajuda com um neurologista, que confessou que, de fato, a maconha tem perdido suas características principais.

Então, fui consultar meu neurologista, que me disse ter pacientes morrendo em prontos-socorros em decorrência da maconha.

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