Coprodução ítalo-brasiliense, sobre ditadura, estará no Festival de Veneza

André Ristum, Patrick de Jongh e Cibele Amaral: presença de Brasília na competitiva do Festival de Veneza - (crédito: 34 Filmes/ Divulgação)

Com o título Retorno a Buenos Aires, produto que reúne oito coprodutores internacionais, Brasília entra no mapa da disputa pelo Leão de Ouro do 83º Festival de Veneza, evento que anunciou a seleção de longas para a competitiva, programada para transcorrer entre 2 e 12 de setembro.



A brasiliense 34 Filmes, numa liga que associa Patrick de Jongh, Cibele Amaral e André Ristum, apresentará o drama de pós-ditadura argentina (em fins dos anos de 1970), que trouxe a reunião de empresas estrangeiras como 39 Films, Karta Film, Rai Cinema e Fandango.



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O diretor de Retorno a Buenos Aires é o chileno Marco Bechis (conhecido por longas como Terra Vermelha e Garage Olimpo), com ampla vivência no Brasil. Ele rodou, com cenários entre Brasil e Itália, o drama de um homem por 33 anos afastado da Argentina, epicentro ditatorial, e que retorna ao país para acompanhar o julgamento de militares a serem responsabilizados por atos do passado.

Para além da coprodução da 34 Filmes (que tem na cartela, os inéditos O socorro não virá e Ecoloucos), Veneza, que trará na abertura o longa de Danny Boyle, Ink, em torno da figura de Robert Murdoch, reunirá filmes de toda sorte de temas, sob a visão de Martin McDonagh,

Werner Herzog, Nanni Moretti, Florian Zeller, Cedric Kahn, Luca Guadagnino, Lav Diaz e Gael Garcia Bernal.