Izalci diz que "sonho" de disputar o GDF foi adiado pelo PL

A disputa pelo comando da direita no DF ganhou força em abril, quando Izalci anunciou publicamente sua pré-candidatura ao GDF - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O senador Izalci Lucas (PL-DF), líder da oposição no Congresso Nacional, desistiu da corrida ao Governo do Distrito Federal e confirmou ao Correio que será candidato a deputado federal nas eleições de 2026. Após tentar viabilizar uma candidatura própria do Partido Liberal ao Palácio do Buriti, o parlamentar afirma que o projeto foi interrompido pela decisão da legenda de manter o apoio à governadora Celina Leão (PP), respaldada pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.



Izalci resumiu a mudança de planos em uma frase: “O meu sonho foi adiado. Vou ser candidato a deputado federal”.

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A disputa pelo comando da direita no DF ganhou força em abril, quando Izalci anunciou publicamente sua pré-candidatura ao GDF. Na ocasião, o senador defendia que o PL, por ser o maior partido do país, deveria lançar um nome próprio na capital e argumentava que aparecia em posição competitiva nas pesquisas de intenção de voto.

Logo depois, porém, Michelle Bolsonaro divulgou uma nota pública afirmando que recebeu o anúncio “com estranheza”. Segundo a ex-primeira-dama, não houve deliberação do diretório regional para avalizar a candidatura de Izalci e a direção nacional do partido já havia definido apoio à reeleição de Celina Leão, compromisso firmado em entendimento político anterior.

Izalci afirmou que a decisão do PL decorreu justamente desse acordo. “Ele já tinha fechado lá com a Michelle. Já tinha fechado com a Celina há algum tempo, desde a campanha passada, já tinha assumido esse compromisso. O PL aqui está muito ligado a ela. Ela tem autonomia aqui no Distrito Federal, então a direção nacional deu a ela essa autonomia”, declarou.

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Questionado se conversou com o presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, sobre o tema, o senador respondeu que o assunto foi tratado, mas afirmou não alimentar mais expectativa de reverter a decisão da legenda ou a reeleição ao Senado.

“Não sei, uma hora fala que vai ter, outra hora que não vai, mas eu não estou mais nessa expectativa. Acho que ela (Michelle) vai sair candidata ao Senado e não tem por que ela não sair. Ela tem garantia dentro de casa, sem fazer campanha. Não tem sentido ela não ser candidata. Então já estou me preparando, articulando a candidatura a deputado federal”, enfatizou.