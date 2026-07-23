Repórter da Globo é encontrado morto e mistério preocupa autoridades

Repórter da Globo é encontrado morto em casa e causa da morte vira mistério - (crédito: Reprodução/Instagram)

A morte do jornalista Caíque Verli, de 33 anos, foi confirmada nesta quinta-feira (23), provocando comoção entre colegas de profissão e profissionais da TV Gazeta, afiliada da Globo no Espírito Santo.

O repórter foi encontrado sem vida no apartamento onde morava, em Vitória. Natural de Carangola, em Minas Gerais, ele atuava na cobertura de segurança pública e era reconhecido pelo trabalho na emissora.

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Segundo as informações divulgadas, amigos acionaram uma equipe do Samu após encontrarem Caíque no imóvel durante a manhã.

A Polícia Científica também esteve no local, confirmou o óbito e iniciou os procedimentos periciais. As circunstâncias da morte seguem sob investigação.

Em nota, o editor-chefe da TV Gazeta e do g1 ES, Bruno Dalvi, destacou o comprometimento do jornalista com a profissão e lembrou a dedicação demonstrada ao longo da carreira.

"Era um jornalista muito comprometido com o trabalho, responsável, e cultivava boas fontes, principalmente na área de segurança pública, onde ficou reconhecido por sua atuação. Era um jovem alegre, animado, querido por todos os colegas.

Hoje é um dia difícil para nós, da redação, mas vamos honrar a memória dele da forma que ele mais acreditava: fazendo jornalismo! Caique era repórter, e um repórter tem a nobre missão de informar. É isso que faremos, ainda que com o coração partido, com o mesmo compromisso que ele sempre teve".

A editora e apresentadora do telejornal Gazeta Meio Dia, Rafaela Marquezini, também prestou homenagem ao colega.

Ao recordar a convivência profissional, ela ressaltou a sensibilidade de Caíque na apuração das reportagens e o respeito com que tratava as pessoas retratadas em seu trabalho.

"Ele tinha muito cuidado com as fontes e respeito pela dor do outro. Tinha um faro apurado pelas notícias, era apaixonado por jornalismo. Vai fazer muita falta nas telas e na nossa redação."