EA Sports FC 27 aposta em modo social e reformula mercado de transferências

Poucos dias após o fim da Copa do Mundo de 2026, a EA Sports deu início ao próximo ciclo do futebol virtual. A empresa anunciou oficialmente o EA Sports FC 27, novo capítulo da franquia que sucedeu a série FIFA, com lançamento marcado para 25 de setembro no PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. Quem adquirir as edições Ultimate e Ultimate Plus poderá começar a jogar em 18 de setembro, durante o período de acesso antecipado.

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Embora as capas com Kylian Mbappé e Jude Bellingham tenham sido um dos destaques do anúncio, as principais mudanças estão no próprio jogo. O FC 27 apresenta um novo espaço social para jogadores, reformula o mercado de transferências do modo Carreira e traz ajustes na jogabilidade com base no retorno da comunidade.

The Grounds

A principal novidade do FC 27 é o The Grounds, um novo ambiente social que amplia a experiência online da franquia. Além das partidas tradicionais, o espaço permitirá criar e evoluir avatares, explorar distritos inspirados na cultura do futebol e participar de desafios casuais ou competitivos.

Segundo a EA, o modo contará com mentorias de atletas como Kylian Mbappé, Chloe Kelly e Paulo Dybala, além do retorno de Alex Hunter, protagonista da campanha A Jornada.

O recurso estará disponível apenas nas versões para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch 2.

Mercado de transferências

Outra novidade está no modo Carreira. A EA reformulou o mercado de transferências, um dos recursos mais criticados pelos jogadores nas últimas edições.

Agora, as negociações levam em conta fatores como o poder financeiro dos clubes, o potencial dos atletas, o desempenho recente e a concorrência de outras equipes. O sistema também passa a utilizar dados da TransferRoom, plataforma usada por clubes profissionais para intermediar negociações de jogadores, aproximando o funcionamento das transferências do futebol real.

A atualização também inclui leilões e novas formas de negociação, com a proposta de tornar cada temporada menos previsível para quem prefere administrar um clube.

Gameplay

O FC 27 também recebe ajustes na jogabilidade com base no retorno da comunidade.

Entre as mudanças anunciadas estão escanteios reformulados, melhorias na movimentação ofensiva, reequilíbrio da inteligência artificial defensiva e maior fluidez nas respostas aos comandos.

As alterações não representam uma reformulação completa do sistema de jogo, mas buscam corrigir críticas recorrentes feitas pelos jogadores nas últimas edições.

Galeria do FUT

No Ultimate Team, modo em que jogadores montam equipes utilizando cartas de atletas, a principal novidade é a Galeria do FUT.

O sistema permitirá colecionar e preservar cartas especiais obtidas ao longo das temporadas. Além de organizar os atletas por clubes, ligas, campanhas e nacionalidades, a galeria oferecerá recompensas conforme novas coleções forem concluídas, funcionando como um histórico permanente da evolução do clube.

O que muda

O anúncio do EA Sports FC 27 mostra uma mudança de estratégia da EA para a franquia. Em vez de concentrar as novidades apenas em gráficos ou atualizações de elenco, a empresa investe em recursos sociais e em mudanças nos modos mais populares entre a comunidade, como Carreira e Ultimate Team.

No ano passado, a reportagem do Estado de Minas analisou as novidades do EA Sports FC 26 e destacou a evolução da franquia após o fim da parceria entre EA e FIFA. Agora, a expectativa é entender se as mudanças apresentadas para o FC 27 serão suficientes para atender às principais demandas da comunidade quando o jogo chegar ao mercado, em 25 de setembro.