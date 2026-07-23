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RUMO AO ALTAR

Saiba detalhes sobre o casamento do filho de Carla Perez e Xanddy

Victor Alexandre e a americana Jarline Maria completam sete anos de namoro e vão selar o compromisso em cerimônia reservada numa ilha particular

Victor e Jarline se conheceram na escola - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Victor e Jarline se conheceram na escola - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Depois de um namoro que teve início ainda no colégio, nos Estados Unidos, Victor Alexandre, de 22 anos, filho de Carla Perez e Xanddy, se prepara para se casar com a nova-iorquina Jarline Maria, também de 22 anos. A celebração, marcada para agosto, acontecerá em formato intimista, em uma ilha particular, e vai coincidir com a data em que o casal completa sete anos juntos.

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Com o casamento se aproximando, os pais do noivo têm demonstrado publicamente a emoção com os preparativos. Carla Perez contou que acompanhar a nora experimentando o vestido de noiva ficou marcado como um dos instantes mais tocantes de todo o processo.

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"Foi um daqueles momentos que a gente guarda para sempre no coração. Ver a Jarline vestida de noiva foi enxergar a realização de um sonho deles e também de toda a nossa família. Eu sempre a recebi com muito carinho, mas naquele instante senti que Deus estava selando uma nova etapa. Ganhei oficialmente uma filha", disse a apresentadora.

Xanddy também comentou o assunto e admitiu que pretende se controlar para não se emocionar durante a cerimônia: "Sem dúvida, segurar a emoção e não chorar será um grande desafio, porque ali estarei vendo um filho realizar um sonho e iniciar o propósito que Deus preparou para ele".

Ensaio pré-casamento foge do tradicional

Antes da grande data, os noivos decidiram fugir do roteiro clássico de praia ou natureza para o ensaio pré-wedding e escolheram uma academia como cenário, em referência à rotina fitness que ambos mantêm. As imagens ficaram a cargo do fotógrafo Yago Mesquita.

Nos cliques, Jarline usou um vestido feito sob medida, enquanto Victor apostou em um terno também exclusivo, ambos assinados pelo estilista baiano Elcimar Badu. Já a maquiagem da noiva ficou por conta de Cássio Barreto, profissional bastante requisitado no mercado de casamentos.

Adaptação à nova família

Jarline também falou sobre como foi se aproximar de uma família tão conhecida no Brasil, processo que, segundo ela, começou ainda na adolescência e não trouxe grandes dificuldades.

"No começo, descobrir que o Victor vinha de uma família tão conhecida no Brasil foi um pouco diferente para mim. Mas, sinceramente, nunca me senti deslocada. Meus sogros sempre me acolheram com muito carinho e fizeram questão de que eu me sentisse parte da família desde o início", afirmou a futura esposa.

O texto Ilha particular! Saiba detalhes sobre o casamento do filho de Carla Perez e Xanddy foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 23/07/2026 18:07
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