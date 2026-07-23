Saiba detalhes sobre o casamento do filho de Carla Perez e Xanddy

Depois de um namoro que teve início ainda no colégio, nos Estados Unidos, Victor Alexandre, de 22 anos, filho de Carla Perez e Xanddy, se prepara para se casar com a nova-iorquina Jarline Maria, também de 22 anos. A celebração, marcada para agosto, acontecerá em formato intimista, em uma ilha particular, e vai coincidir com a data em que o casal completa sete anos juntos.

Com o casamento se aproximando, os pais do noivo têm demonstrado publicamente a emoção com os preparativos. Carla Perez contou que acompanhar a nora experimentando o vestido de noiva ficou marcado como um dos instantes mais tocantes de todo o processo.

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"Foi um daqueles momentos que a gente guarda para sempre no coração. Ver a Jarline vestida de noiva foi enxergar a realização de um sonho deles e também de toda a nossa família. Eu sempre a recebi com muito carinho, mas naquele instante senti que Deus estava selando uma nova etapa. Ganhei oficialmente uma filha", disse a apresentadora.

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Xanddy também comentou o assunto e admitiu que pretende se controlar para não se emocionar durante a cerimônia: "Sem dúvida, segurar a emoção e não chorar será um grande desafio, porque ali estarei vendo um filho realizar um sonho e iniciar o propósito que Deus preparou para ele".

Ensaio pré-casamento foge do tradicional

Antes da grande data, os noivos decidiram fugir do roteiro clássico de praia ou natureza para o ensaio pré-wedding e escolheram uma academia como cenário, em referência à rotina fitness que ambos mantêm. As imagens ficaram a cargo do fotógrafo Yago Mesquita.