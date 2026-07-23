Cerrado Cultural recebe visita mediada à exposição de Claudio Tozzi

Com visita mediada, o Cerrado Cultural encerra, neste sábado (25/7), às 10h30, a exposição Uma continuidade como respiro, de Claudio Tozzi. A atividade também marca o fim de Abismal...Abissal, mostra coletiva com curadoria de Tálisson Melo. A entrada é gratuita.

Em Uma continuidade como respiro, Claudio Tozzi reúne mais de 20 obras realizadas entre 1963 e os dias atuais, entre pinturas e esculturas, configurando um recorte que abrange mais de seis décadas de produção. Em vez de uma leitura cronológica, a exposição evidencia a permanência de um mesmo campo de investigação, no qual determinadas questões formais e conceituais se reorganizam.

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Já Abismal...Abissal, mostra coletiva com curadoria de Tálisson Melo, parte das múltiplas camadas de sentido presentes nos termos que dão título à exposição. Derivadas da mesma raiz grega, ábyssos (“sem fundo”), “abismal” e “abissal” evocam ideias de profundidade, vertigem e interioridade. São reunidas obras de 12 artistas.





Serviço





Visita mediada às exposições Uma continuidade como respiro, de Claudio Tozzi, e Abismal...Abissal, neste sábado (25/7), às 10h30, no Cerrado Cultural (Chácara 10, Lago Sul). Entrada gratuita.