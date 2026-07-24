Piselli celebra 22 anos com parceria internacional e sucesso em Brasília

Cinco anos após sua chegada a Brasília, o Piselli celebra a consolidação de sua unidade na capital federal. O restaurante conquistou uma clientela fiel, mantendo vivos os clássicos que construíram sua identidade, enquanto o Grupo Piselli comemora 22 anos de história.

Nesse período, o Piselli Brasília se tornou um dos principais endereços da gastronomia italiana na cidade. A marca preserva sua essência baseada em tradição, hospitalidade e respeito a receitas que atravessam gerações. Clássicos como o Ravioli de brie e pera al miele e tartufo e o Brasato alla Piemontese continuam entre os favoritos do público.

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A filosofia do restaurateur Juscelino Pereira, desde a primeira casa, é oferecer uma experiência italiana autêntica, com técnica, sofisticação e ingredientes de excelência. Pratos como a Bresaola e o Tiramisù Piselli exemplificam essa proposta.

Parceria internacional celebra a data

As comemorações dos 22 anos do grupo ganham novo significado com uma parceria inédita firmada com o Identità Golose Milano, uma das mais prestigiadas instituições da gastronomia italiana contemporânea. A iniciativa traz ao Brasil, pela primeira vez, o chef residente Edoardo Traverso para jantares especiais na unidade dos Jardins, em São Paulo.

A colaboração simboliza o reconhecimento internacional da trajetória do Piselli e reforça seu posicionamento como referência no país. A unidade de Brasília, em apenas cinco anos, também conquistou seu espaço entre os destinos gastronômicos da capital.

“Celebrar ao lado do Identità Golose Milano tem um significado muito especial para mim. É o reconhecimento de uma trajetória construída com respeito à cultura italiana”, ressalta Juscelino Pereira. “Essa parceria traduz exatamente o futuro que imaginamos para o Piselli: preservar nossas raízes enquanto seguimos conectados ao que há de mais inspirador na cozinha italiana.”

O Piselli une tradição e criatividade em um menu que valoriza ingredientes frescos e sazonais. Com operações em São Paulo — Jardins, Sud Iguatemi, Boa Vista e Campinas — além de Brasília, a marca é referência em gastronomia italiana sofisticada. A unidade Piselli Jardins integra o Guia Michelin desde 2015, figurando de forma consistente entre as recomendações em São Paulo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.