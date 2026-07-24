Documentário com escritoras de três continentes discute diáspora na FLIP

O documentário Cartas para, dirigido por Vânia Lima, chega à Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), em exibição neste sábado (25/7), às 20h30, no Cinema da Praça de Paraty. A obra gira em torno de correspondências trocadas pelas escritoras Elisa Lucinda, Paulina Chiziane e Raquel Lima. A produção discute a diáspora a partir de vivências em três continentes.

No documentário, Paulina Chiziane, em Moçambique, Elisa Lucinda, no Brasil, e Raquel Lima, em Portugal, revelam o cotidiano por meio de nove cartas que atravessam o Atlântico e a história colonial. Desejos, angústias e lutas para seguirem escritoras na diáspora são apresentados em uma narrativa poética de sons, espiritualidades e corpos. Racismo, machismo, xenofobia e o futuro da Língua Portuguesa são temáticas abordadas.

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As artistas se debruçam sobre os processos que envolvem o papel da escrita e a descoberta de vozes próprias. Elisa Lucinda, por exemplo, diz no filme que considera o poema como uma carta. “Todo poeta está escrevendo uma carta, um bilhete. Mesmo que seja para si mesmo. Mesmo que seja para o imaginário. Nunca é sem remetente”, afirma a também atriz.

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O documentário percorreu festivais no Brasil, como Festival do Rio, Mostra Internacional de Cinema em São Paulo e Panorama Internacional Coisa de Cinema, em Salvador. Participam do evento em Paraty a diretora Vânia Lima, a escritora Elisa Lucinda e a representante da distribuidora Lança Filmes Daniela Gouveia Menegotto. No domingo (26/7), Elisa Lucinda e Vânia Lima participam de um bate-papo na Casa Editora Malê, no Rio de Janeiro, a partir das 10h.





Serviço





Exibição de Cartas para, documentário de Vânia Lima, com Elisa Lucinda, Paulina Chiziane e Raquel Lima na Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP), neste neste sábado (25/7), às 20h30, no Cinema da Praça de Paraty.



