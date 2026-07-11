"A Odisseia": quem são os personagens da obra que ganhará adaptação

A aguardada adaptação de A Odisseia, do poeta grego Homero, dirigida por Christopher Nolan, chega aos cinemas na próxima quinta-feira (16/7) - (crédito: Reprodução/Instagram)

A aguardada adaptação de A Odisseia, do poeta grego Homero, dirigida por Christopher Nolan, chega aos cinemas na próxima quinta-feira (16/7) com um elenco estrelado. O filme reconta uma das histórias mais influentes da literatura ocidental: a jornada de dez anos de Odisseu para retornar ao lar, à ilha de Ítaca, após a Guerra de Troia.

Ulisses/Odisseu (Matt Damon)

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O protagonista da história é o rei de Ítaca, conhecido por sua inteligência, estratégia e capacidade de superar desafios. Após a vitória dos gregos na Guerra de Troia, Odisseu leva dez anos tentando retornar para casa, enfrentando monstros, tempestades, deuses e tentações pelo caminho. Além disso, é considerado um dos maiores heróis da mitologia grega.

Vale lembrar que Odisseu e Ulisses são a mesma pessoa. Odisseu é o nome original em grego, enquanto Ulisses é a versão latina, difundida pelos romanos e popularizada em diversos idiomas.

Penélope (Anne Hathaway)

Esposa de Odisseu, Penélope passa anos aguardando o retorno do marido. Enquanto ele está desaparecido, ela precisa lidar com dezenas de pretendentes que disputam sua mão e o trono de Ítaca. Sua fidelidade e inteligência fazem dela uma das personagens mais marcantes da obra de Homero.

Telêmaco (Tom Holland)

Filho de Odisseu e Penélope, Telêmaco cresce sem a presença do pai e inicia sua própria jornada para descobrir seu paradeiro. Paralelamente à aventura de Odisseu, sua trajetória representa a passagem para a vida adulta e a tentativa de restaurar a honra da família.

Atena (Zendaya)

Deusa da sabedoria, da estratégia militar e da justiça, Atena é uma das maiores protetoras de Odisseu ao longo da narrativa. Em diferentes momentos, ela interfere diretamente no destino do herói, oferecendo orientação e ajuda para que ele consiga retornar a Ítaca.

A escolha de Zendaya para interpretar a divindade gerou debates nas redes sociais antes mesmo da estreia. Parte do público criticou a escalação por considerar que uma personagem tradicionalmente representada como uma mulher branca na iconografia da mitologia grega passou a ser interpretada por uma atriz negra. Outros defenderam a liberdade criativa de Christopher Nolan e argumentaram que adaptações contemporâneas não precisam reproduzir fielmente as representações clássicas dos personagens.

Helena de Troia (Lupita Nyong'o)

Considerada a mulher mais bela da mitologia grega, Helena é a rainha de Esparta cujo rapto por Páris desencadeou a Guerra de Troia. Embora sua participação em A Odisseia seja menor do que na Ilíada, ela aparece durante a jornada de Telêmaco.

A escalação de Lupita Nyong'o também gerou debates nas redes sociais. Parte dos internautas questionou a escolha por Helena de Troia ser tradicionalmente retratada como uma mulher branca e considerada um símbolo de beleza na mitologia grega, enquanto outros defenderam a diversidade no elenco e a liberdade artística do diretor para reinterpretar personagens clássicos.

Antínoo (Robert Pattinson)

É o principal líder dos pretendentes que ocupam o palácio de Odisseu durante sua ausência. Ambicioso e violento, Antínoo simboliza a ameaça ao reino de Ítaca e se torna um dos principais antagonistas da reta final da história.

Calipso (Charlize Theron)

A ninfa que vive na ilha de Ogígia mantém Odisseu preso durante anos, oferecendo-lhe a imortalidade caso permaneça ao seu lado. Sua relação com o herói representa um dos maiores obstáculos para seu retorno à família.

Agamenon (Benny Safdie)

Rei de Micenas e comandante das forças gregas durante a Guerra de Troia, Agamenon é uma das figuras centrais do conflito que antecede os acontecimentos de A Odisseia. Sua história também influencia diversos personagens do poema.

Menelau (Jon Bernthal)

Rei de Esparta e marido de Helena, Menelau é um dos responsáveis pela ofensiva grega contra Troia após o sequestro da esposa. Durante a jornada de Telêmaco, ele fornece informações importantes sobre o destino de Odisseu.

Eumeu (John Leguizamo)

O fiel pastor de porcos de Odisseu permanece leal ao rei mesmo após décadas de ausência. Quando o herói finalmente retorna disfarçado a Ítaca, Eumeu é um dos primeiros aliados a ajudá-lo a recuperar o reino.

Sinon (Eliot Page)

Guerreiro grego que desempenha papel decisivo na queda de Troia. Segundo a tradição mitológica, foi ele quem convenceu os troianos de que o Cavalo de Troia era uma oferenda aos deuses, levando a cidade a aceitar o presente que escondia soldados gregos em seu interior.

Mélantho (Mia Goth)

Serva de Penélope no palácio de Ítaca, Mélantho é criada pela rainha como uma filha, mas acaba traindo sua confiança ao se aliar aos pretendentes de Odisseu durante sua ausência. Sua atitude contrasta com a lealdade demonstrada por outros servos do rei.