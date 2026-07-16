Estreia de 'A Odisseia' expõe ausência de salas Imax no DF

A Odisseia, o novo filme de Christopher Nolan e o primeiro da história gravado integralmente com câmeras IMAX, estreia nos cinemas nesta quinta-feira (16/7) e volta a colocar em evidência a experiência oferecida pelo formato de exibição. No Brasil, porém, a tecnologia ainda está longe de ser acessível para todo o público.

Atualmente, o país conta com apenas 12 salas IMAX, distribuídas em 10 cidades de oito estados. Brasília, capital do País e importante mercado para o circuito exibidor, segue fora da lista.

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Com isso, quem mora no DF terá de assistir a A Odisseia em salas convencionais ou terá de viajar para experimentar a tecnologia que marcou a produção do filme.

A maior concentração de salas está em São Paulo, que reúne cinco unidades. O estado é seguido pelo Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco e Ceará, com uma sala cada.

Onde estão as salas IMAX no Brasil

São Paulo (5) São Paulo: JK Iguatemi (Cinépolis) São Paulo: Shopping Anália Franco (UCI) São Paulo: Bourbon Shopping São Paulo (Cinesystem) Campinas: Parque Dom Pedro Shopping (Kinoplex) Ribeirão Preto: Ribeirão Shopping (UCI)

Rio de Janeiro (1) Rio de Janeiro: New York City Center (UCI)

Minas Gerais (1) Belo Horizonte: Boulevard Shopping (Cineart)

Paraná (1) Curitiba: Shopping Palladium

Rio Grande do Sul (1) Porto Alegre: Bourbon Shopping Wallig (Cinemark)

Bahia (1) Salvador: Shopping da Bahia (UCI)

Pernambuco (1) Recife: Shopping Recife (UCI Kinoplex)

Ceará (1) Fortaleza: Shopping Iguatemi Bosque (UCI Kinoplex)

Além disso, vale lembrar que apesar de o Brasil contar com essas 12 salas IMAX, nenhuma delas consegue reprozudir A Odisseia exatamente com Nolan a filmou.

Isso porque o longa foi captado para exibição em IMAX 70 mm, formato analógico que utiliza película de 70 milímetros e oferece a máxima qualidade de imagem desse sistema (formato é o dobro do cinema convencional, que usa 35 mm) . Hoje, apenas 41 salas em todo o mundo estão equipadas para projetar o filme nesse padrão, e nenhuma fica no Brasil.

Isso não significa, porém, que o público brasileiro deixará de experimentar os benefícios da tecnologia. As salas IMAX instaladas no país utilizam projeção digital de alta resolução, telas ampliadas e sistemas de som imersivos, oferecendo uma experiência superior à das salas convencionais, ainda que diferente da versão em IMAX 70 mm.







