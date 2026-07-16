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Estreia de 'A Odisseia' expõe ausência de salas Imax no DF

Primeiro filme gravado 100% com câmeras IMAX chegará aos cinemas, mas tecnologia ainda não está disponível na capital. Saiba onde assistir no Brasil

Tela Imax é pensada para causar sensação de imersão no espectador - (crédito: Divulgação/Cinépolis)
Tela Imax é pensada para causar sensação de imersão no espectador - (crédito: Divulgação/Cinépolis)

A Odisseia, o novo filme de Christopher Nolan e o primeiro da história gravado integralmente com câmeras IMAX, estreia nos cinemas nesta quinta-feira (16/7) e volta a colocar em evidência a experiência oferecida pelo formato de exibição. No Brasil, porém, a tecnologia ainda está longe de ser acessível para todo o público.

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Atualmente, o país conta com apenas 12 salas IMAX, distribuídas em 10 cidades de oito estados. Brasília, capital do País e importante mercado para o circuito exibidor, segue fora da lista.

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Com isso, quem mora no DF terá de assistir a A Odisseia em salas convencionais ou terá de viajar para experimentar a tecnologia que marcou a produção do filme.

A maior concentração de salas está em São Paulo, que reúne cinco unidades. O estado é seguido pelo Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco e Ceará, com uma sala cada.

Onde estão as salas IMAX no Brasil

  • São Paulo (5)

    São Paulo: JK Iguatemi (Cinépolis)

    São Paulo: Shopping Anália Franco (UCI)

    São Paulo: Bourbon Shopping São Paulo (Cinesystem)

    Campinas: Parque Dom Pedro Shopping (Kinoplex)

    Ribeirão Preto: Ribeirão Shopping (UCI)

  • Rio de Janeiro (1)

    Rio de Janeiro: New York City Center (UCI)

  • Minas Gerais (1)

    Belo Horizonte: Boulevard Shopping (Cineart)

  • Paraná (1)

    Curitiba: Shopping Palladium

  • Rio Grande do Sul (1)

    Porto Alegre: Bourbon Shopping Wallig (Cinemark)

  • Bahia (1)

    Salvador: Shopping da Bahia (UCI)

  • Pernambuco (1)

    Recife: Shopping Recife (UCI Kinoplex)

  • Ceará (1)

    Fortaleza: Shopping Iguatemi Bosque (UCI Kinoplex)

Além disso, vale lembrar que apesar de o Brasil contar com essas 12 salas IMAX, nenhuma delas consegue reprozudir A Odisseia exatamente com Nolan a filmou. 

Isso porque o longa foi captado para exibição em IMAX 70 mm, formato analógico que utiliza película de 70 milímetros e oferece a máxima qualidade de imagem desse sistema (formato é o dobro do cinema convencional, que usa 35 mm) . Hoje, apenas 41 salas em todo o mundo estão equipadas para projetar o filme nesse padrão, e nenhuma fica no Brasil.

Isso não significa, porém, que o público brasileiro deixará de experimentar os benefícios da tecnologia. As salas IMAX instaladas no país utilizam projeção digital de alta resolução, telas ampliadas e sistemas de som imersivos, oferecendo uma experiência superior à das salas convencionais, ainda que diferente da versão em IMAX 70 mm.

  • Tela IMAX no Cinépolis
    Tela IMAX no Cinépolis Reprodução/Cinépolis
  • Nolan com a câmera IMAX
    Nolan com a câmera IMAX Reprodução/Instagram
  • Nolan com a câmera IMAX
    Nolan com a câmera IMAX Reprodução/Instagram

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Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 16/07/2026 18:11
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