MC Daniel lista procedimentos estéticos e relembra fase difícil: "Não tinha noção do quão feio era" - (crédito: Reprodução/Instagram MC Daniel)

MC Daniel abriu o jogo sobre os procedimentos estéticos que fez e revelou como lidou com a mudança na aparência ao longo dos anos.

Em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record, o funkeiro comentou sobre sua transformação visual e contou que a primeira vez que viu o resultado das mudanças foi impactante.

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"Para mim foi um baque muito grande! Acredito que maior que isso é poder mostrar para as pessoas, principalmente para a rapaziada, para os homens, que dá pra se cuidar, dar uma melhorada na 3×4", declarou MC Daniel, que se submeteu a procedimentos como preenchimentos, mudanças nos dentes, cabelo e barba, além de adotar novos hábitos de cuidados pessoais.

O cantor contou que se depara frequentemente com fotos antigas e registros do início da carreira. "Todo dia aparece vídeo meu antigo, foto antiga, quando eu encontro fã e fala ‘ó, lembra aqui desse dia, essa foto?’. Eu falo: ‘Não precisa lembrar. Vamos tirar uma nova?'", brincou.

"Não tinha noção do quão feio era"

Questionado sobre o que mais o incomodava antes da transformação, MC Daniel respondeu que "tudo", e explicou que não tinha uma boa percepção da própria imagem na época. "Mas eu não tinha noção do quão feio era. Falar que eu gostava [da minha autoimagem] é mentira. Era muito magro, muita olheira, muito cansado. Ficava no estúdio a noite toda sem dormir. Não me alimentava direito, não fazia exercício físico. Tudo isso conta muito", disse.

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